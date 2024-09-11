Дань классике: знаменитый французский спорткар 70-х возродили в новом формате (фото)

Новый DS SM Tribute — вариация на тему знаменитого Citroen SM 1970 года. Купе похоже на знаменитого предка внешне, однако получило современные технологии.

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К 10-летию бренда DS Automobiles представили купе SM Tribute. Как видно из названия, концепт-кар является своеобразным трибьютом знаменитому Citroen SM 1970 года. Его подробности раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

Концепт создан в стилистике Citroen SM 1970 года Фото: Stellantis

Новый DS SM Tribute — большое туристическое купе длиной 4,94 м, шириной 1,98 м и высотой 1,34 м. Сходство с Citroen SM видно невооруженным глазом, ведь у современного купе такой же силуэт с длинным капотом, изогнутой оконной линией и большим углом наклона заднего стекла.

Сохранены и фирменные детали Citroen SM вроде закрытых задних колес и прозрачной вставки на месте решетки радиатора. Вместе с тем авто получило современные диодные фары и 22-дюймовые диски.

Задние колеса автомобиля закрыты Фото: Stellantis

В салоне DS SM Tribute классические сиденья в духе 70-х сочетаются с современными дисплеями. В салоне три экрана, один из которых установили на рулевом колесе. В отделке использованы кожа, дерево и алькантара.

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Характеристики DS SM Tribute не раскрывают, однако известно, что концепт электрифицирован. Также сообщается, что его оснастили системой steer-by-wire ("управление по проводам"), то есть руль не имеет механической связи с колесами.

В салоне ретростиль сочетается с современными дисплеями Фото: Stellantis

Купе Citroen SM выпускали с 1970 по 1975 год и всего собрали 12 920 авто. Модель получила 174-сильный V6 производства Maserati и гидропневматическую подвеску от легендарного Citroen DS.

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