Данина класиці: знаменитий французький спорткар 70-х відродили в новому форматі (фото)

Новий DS SM Tribute — варіація на тему знаменитого Citroen SM 1970 року. Купе схоже на знаменитого предка зовні, проте отримало сучасні технології.

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До 10-річчя бренду DS Automobiles представили купе SM Tribute. Як видно з назви, концепт-кар є своєрідним триб'ютом знаменитому Citroen SM 1970 року. Його подробиці розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

Концепт створений у стилістиці Citroen SM 1970 року Фото: Stellantis

Новий DS SM Tribute — велике туристичне купе довжиною 4,94 м, шириною 1,98 м та висотою 1,34 м. Схожість із Citroen SM видно неозброєним оком, адже у сучасного купе такий же силует із довгим капотом, вигнутою віконною лінією та великим кутом нахилу заднього скла.

Збережено і фірмові деталі Citroen SM на кшталт закритих задніх коліс та прозорої вставки на місці решітки радіатора. Водночас авто отримало сучасні діодні фари та 22-дюймові диски.

Задні колеса автомобіля закриті Фото: Stellantis

У салоні DS SM Tribute класичні сидіння в дусі 70-х поєднуються із сучасними дисплеями. У салоні три екрани, один із яких встановили на кермі. В оздобленні використані шкіра, дерево та алькантара.

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Характеристики DS SM Tribute не розкривають, проте відомо, що концепт електрифікований. Також повідомляється, що його оснастили системою steer-by-wire ("керування по дротах"), тобто кермо не має механічного зв’язку з колесами.

У салоні ретростиль поєднується із сучасними дисплеями Фото: Stellantis

Купе Citroen SM випускали з 1970 по 1975 рік і всього зібрали 12 920 авто. Модель отримала 174-сильний V6 виробництва Maserati та гідропневматичну підвіску від легендарного Citroen DS.

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