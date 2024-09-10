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Авто

Новий французький електромобіль преміумкласу вперше помітили на дорогах (фото)

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Фото: Motor.es | DS4 E-tense проходить фінальні випробування

Електромобіль DS4 E-Tense оснастять 210-сильним мотором, а його запас ходу сягне 500 км. Візуально авто не відрізняється від бензинової та дизельної модифікацій.

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Лінійку DS4 невдовзі розширять – до бензинових, дизельних та гібридних версій невдовзі приєднається електромобіль E-Tense. Його сфотографували під час фінальних тестів у Європі і опублікували світлини на сайті Motor.es.

Новий DS4 E-Tense під час випробувань не обклеїли камуфляжною плівкою, адже нема чого приховувати – дизайн авто не змінився. Його видають лише відсутність вихлопної труби, дещо змінений задній бампер із дифузором та оригінальні колісні диски аеродинамічного дизайну.

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Запас ходу електрокара сягне 500 км
Фото: Motor.es

На кузові тестового автомобіля навіть вже є емблеми E-Tense. Салон DS4 не показали, проте він також не зазнає серйозних змін.

Очікується, що електромобіль DS4 E-Tense отримає новий 210-сильний мотор та батарею ємністю 60 кВт∙год. Запас ходу складе приблизно 500 км. До речі, цю ж силову установку отримає і електричний Peugeot 408.

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Новий DS4 E-Tense презентують до кінця нинішнього року, а продажі електромобіля стартують на початку 2025 року.

До речі, на український ринок виходить найдешевший електромобіль Citroen за 347 300 гривень.

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