Нового конкурента VW Tiguan и Toyota RAV4 от Citroen показали до премьеры (фото)

Новый Citroen C5 Aircross изменится внешне и станет более современным внутри. Кроссовер предложат в гибридных и электрических модификациях.

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Опубликовано изображение Citroen C5 Aircross второго поколения. Кроссовер должны запустить в производство с апреля 2025 года. Об этом сообщает сайт L'Argus.

Рендер показывает, что новый Citroen C5 Aircross очень напоминает предсерийный концепт, который недавно показали на автошоу в Париже. Передняя часть кроссовера выполнена в новом фирменном стиле: она стала более граненной, а тоненькие светодиодные фары сделали тоньше.

На центральной панели установлен портретный тачскрин Фото: largus.fr

Кроме того, у авто более высокая оконная линия и оригинальные фонари. Также известно, что кроссовер Citroen C5 Aircross несколько подрастет в размерах — до 4,65 м в длину. Конкурентами модели будут Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan.

На шпионском изображении салона можно заметить узкий цифровой щиток приборов и большой портрентный тачскрин. Руль кроссовера приплюснут.

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В основе модели будет лежать современная платформа STLA Medium (от Peugeot 3008 и 5008), которая позволяет активную электрификацию. Известно, что новый Citroen C5 Aircross будет предлагаться в гибридных и электрических модификациях.

Гибрид Citroen C5 Aircross получит 1,2-литровый 136-сильный турбомотор с 48-вольтовой "мягкой" установкой. Также предложат 1,6-литровый 195-сильный плагин-гибрид, способный проехать 80 км на электротяге.

Электромобиль Citroen C5 Aircross будет доступен в версиях мощностью 210-320 л. с., а его запас хода достигнет 680 км.

Кстати, недавно представили оригинальный пикап Citroen Berlingo в ретростиле.

Также Фокус рассказывал, что старые Citroen и Renault стали превращать в электрокары.