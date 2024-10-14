Выразительный дизайн и электрическая версия: Citroen показали новый семейный кроссовер (видео)

Новый Citroen C5 Aircross подрастет в размерах и кардинально изменится внешне. Кроссовер впервые получит электрические модификации.

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Citroen готовит второе поколение кроссовера C5 Aircross. Он дебютирует в 2025 году, а пока на автошоу в Париже презентовали его предсерийную версию. О ней рассказали на официальном сайте концерна Stellantis.

Концепт дает понять, что новый Citroen C5 Aircross кардинально изменится внешне. Дизайн кроссовера станет более агрессивным — с большим количеством граней и расширенными колесными арками.

Передняя часть авто и фонари выполнены в новом фирменном стиле, который дебютировал на Citroen C3 и C3 Aircross. Также отмечается, что такой дизайн способствует лучшим аэродинамическим показателям.

Кроссовер подрастет в размерах Фото: Stellantis

Кроссовер Citroen C5 Aircross подрос до 4,65 м в длину и стал несколько ниже — 1,66 м. Салон не показали, однако разработчики отметили, что он будет просторнее. К тому же, авто получит новую мультимедийную систему с большим дисплеем.

Новый Citroen C5 Aircross построят на платформе STLA Medium, которую также используют новые Opel Grandland, Peugeot 3008 и 5008. Уже подтверждено, что, как и собратья, он получит электрические модификации с запасом хода до 700 км.

Серийный вариант Citroen C5 Aircross дебютирует в 2025 году Фото: Stellantis

Кроме того, в линейке ожидаются версии с 1,2-литровым турбомотором и "мягкой" 48-вольтовой установкой, а также 1,6-литровый 195-сильный плагин-гибрид, способный проехать более 80 км на электротяге.

Кстати, на автошоу в Париже показали и стильный электромобиль Peugeot e-408.

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