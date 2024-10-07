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Авто

Новый кроссовер Jeep Compass 2025 показали до презентации (фото)

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Фото: Stellantis | Дизайн Jeep Compass станет более выразительным

Новый Jeep Compass станет более выразительным и брутальным на вид. Модель предложат в бензиновых, гибридных и электрических версиях.

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Опубликован первый официальный рендер Jeep Compass третьего поколения. Компактный кроссовер презентуют в ближайшие недели, а его производство стартует в Италии в 2025 году и в США в 2026 г. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

На изображении видно, что новый Jeep Compass станет более брутальным на вид и будет напоминать младшего брата Avenger. У него высокий капот, рельефные боковины и расширенные крылья, а оконная линия несколько изогнута. Кстати, ранее опубликовали неофициальные рендеры Jeep Compass.

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Неофициальный рендер Jeep Compass
Фото: Auto Express

Известно, что кроссовер Jeep Compass построят на платформе STLA Medium, которую используют новые Peugeot 3008 и 5008, а также Opel Grandland второго поколения. Автомобиль подрастет до примерно 4,5-4,55 м в длину.

Как и собратья, новый Jeep Compass 2025 получит электрические модификации с запасом хода до 700 км. Кроме того, запланированы гибридные и плагин-гибридные варианты кроссовера.

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Модель будет предлагаться с передним или полным приводом. Останется в линейке и внедорожный Jeep Compass Trailhawk.

Между прочим, Stellantis выводит на европейский рынок рамный пикап Ram 1500.

Также Фокус рассказывал о новом стильном электромобиле Peugeot.