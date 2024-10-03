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На европейский рынок выходит брутальный и мощный американский пикап (фото)

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Фото: Stellantis | Ram 1500 будет продаваться в Европе

Новый Ram 1500 стал современнее и богаче оснащен. Модель дебютировала в бензиновых версиях, а впоследствии предложат и электрический вариант.

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Пикап Ram 1500 будут продавать в Европе. Обновленную модель презентовали в Турине и вскоре она выйдет на рынок в ряде стран ЕС по цене от 62 000 евро. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Ram 1500 RHO, Ram 1500, новый Ram 1500, пикап Ram, новый Ram 1500, пикап Ram Fullscreen
540-сильный Ram 1500 RHO
Фото: Stellantis

Новый Ram 1500 2024 узнаётся по изменённому дизайну передней части, а также получил многофункциональный задний борт кузова. В салоне появились новая виртуальная панель приборов и большой 14,5-дюймовый тачскрин портретного формата, а за доплату доступен дисплей для переднего пассажира.

Ram 1500 2024, Ram 1500, новый Ram 1500, пикап Ram 1500, пикап Ram Fullscreen
Задний борт является многофункциональным
Фото: Stellantis

Комплектация Ram 1500 для Европы включает проекцию на лобовое стекло, парктроник и камеру заднего вида. Топовая версия получила камеры кругового обзора, навигацию, акустику Klipsch с 23 динамиками, адаптивный круиз-контроль, электропривод и массаж сидений.

салон Ram 1500, Ram 1500, новый Ram 1500, пикап Ram, новый Ram 1500, пикап Ram Fullscreen
На передней панели могут установить три дисплея
Фото: Stellantis

Новый Ram 1500 не доступен с двигателями V8. Модель предлагают с шестерками объемом 3,6 л (305 л. с.) и 3,0 л турбо (420 и 540 л. с.). Все они спарены с 8-ступенчатым автоматом.

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Самый мощный мотор ставят на экстремальный Ram 1500 RHO с увеличенным клиренсом, усиленной подвеской и внедорожными шинами. Грузоподъемность Ram 1500 составляет тонну, также пикап способен буксировать 3,5-тонный прицеп.

Ram 1500 REV, Ram 1500, новый Ram 1500, пикап Ram, новый Ram 1500, пикап Ram Fullscreen
Ram 1500 REV
Фото: Stellantis

В третьем квартале 2025 года на европейский рынок выведут 654-сильный электромобиль Ram 1500 REV, способный проехать 563 км без подзарядки.

Кстати, недавно Stellantis презентовали стильный электромобиль с запасом хода более 450 км.

Также Фокус рассказывал, что в Украине появился пикап в стиле Land Rover с двигателем BMW.