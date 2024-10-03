На европейский рынок выходит брутальный и мощный американский пикап (фото)

Новый Ram 1500 стал современнее и богаче оснащен. Модель дебютировала в бензиновых версиях, а впоследствии предложат и электрический вариант.

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Пикап Ram 1500 будут продавать в Европе. Обновленную модель презентовали в Турине и вскоре она выйдет на рынок в ряде стран ЕС по цене от 62 000 евро. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

540-сильный Ram 1500 RHO Фото: Stellantis

Новый Ram 1500 2024 узнаётся по изменённому дизайну передней части, а также получил многофункциональный задний борт кузова. В салоне появились новая виртуальная панель приборов и большой 14,5-дюймовый тачскрин портретного формата, а за доплату доступен дисплей для переднего пассажира.

Задний борт является многофункциональным Фото: Stellantis

Комплектация Ram 1500 для Европы включает проекцию на лобовое стекло, парктроник и камеру заднего вида. Топовая версия получила камеры кругового обзора, навигацию, акустику Klipsch с 23 динамиками, адаптивный круиз-контроль, электропривод и массаж сидений.

На передней панели могут установить три дисплея Фото: Stellantis

Новый Ram 1500 не доступен с двигателями V8. Модель предлагают с шестерками объемом 3,6 л (305 л. с.) и 3,0 л турбо (420 и 540 л. с.). Все они спарены с 8-ступенчатым автоматом.

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Самый мощный мотор ставят на экстремальный Ram 1500 RHO с увеличенным клиренсом, усиленной подвеской и внедорожными шинами. Грузоподъемность Ram 1500 составляет тонну, также пикап способен буксировать 3,5-тонный прицеп.

Ram 1500 REV Фото: Stellantis

В третьем квартале 2025 года на европейский рынок выведут 654-сильный электромобиль Ram 1500 REV, способный проехать 563 км без подзарядки.

Кстати, недавно Stellantis презентовали стильный электромобиль с запасом хода более 450 км.

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