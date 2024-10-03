На європейський ринок виходить брутальний і потужний американський пікап (фото)

Новий Ram 1500 став сучаснішим і багатше оснащений. Модель дебютувала в бензинових версіях, а згодом запропонують і електричний варіант.

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Пікап Ram 1500 будуть продавати в Європі. Оновлену модель презентували в Турині і невдовзі вона вийде на ринок у низці країн ЄС за ціною від 62 000 євро. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

540-сильний Ram 1500 RHO Фото: Stellantis

Новий Ram 1500 2024 пізнається за зміненим дизайном передньої частини, а також отримав багатофункціональний задній борт кузова. У салоні з’явилися нова віртуальна панель приладів і великий 14,5-дюймовий тачскрін портретного формату, а за доплату доступний дисплей для переднього пасажира.

Задній борт є багатофункціональним Фото: Stellantis

Комплектація Ram 1500 для Європи включає проєкцію на лобове скло, парктронік та камеру заднього виду. Топова версія отримала камери кругового огляду, навігацію, акустику Klipsch із 23 динаміками, адаптивний круїз-контроль, електропривід та масаж сидінь.

На передній панелі можуть встановити три дисплеї Фото: Stellantis

Новий Ram 1500 не доступний із двигунами V8. Модель пропонують із шістками об’ємом 3,6 л (305 к. с.) та 3,0 л турбо (420 і 540 к. с.). Усі вони спарені з 8-ступінчастим автоматом.

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Найпотужніший мотор ставлять на екстремальний Ram 1500 RHO зі збільшеним кліренсом, посиленою підвіскою та позашляховими шинами. Вантажопідйомність Ram 1500 становить тонну, також пікап здатен буксирувати 3,5-тонний причіп.

Ram 1500 REV Фото: Stellantis

У третьому кварталі 2025 року на європейський ринок виведуть 654-сильний електромобіль Ram 1500 REV , здатний проїхати 563 км без підзарядки.

До речі, недавно Stellantis презентували стильний електромобіль із запасом ходу понад 450 км.

Також Фокус розповідав, що в Україні з'явився пікап у стилі Land Rover із двигуном BMW.