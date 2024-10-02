Peugeot презентовали яркий электромобиль с запасом хода более 450 км (фото)

Новый Peugeot e-408 получил 210-сильный электромотор и способен преодолеть до 453 км без подзарядки. Комплектацию электрокара пополнил ChatGPT.

Related video

Линейку Peugeot 408 пополнила электрическая модификация. Стильный кросс-фастбэк уже доступен для предварительного заказа, а публике его покажут через две недели на автошоу в Париже. Подробности авто раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

Электромобиль Peugeot e-408 (именно так назвали модель) получил новую силовую установку. Отдача электромотора составляет 210 л.с. и 345 Н∙м, хотя при необходимости ее можно ограничить на 170 или 190 л.с. для экономии заряда.

Запас хода электрокара составляет 453 км Фото: Peugeot

Аккумуляторная батарея емкостью 58,2 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 453 км. Зарядить ее от быстрой станции (током мощностью 120 кВт) на 80% можно за 30 минут.

Внешне электрическая модификация почти не отличается от стандартного Peugeot 408 — ее выдают разве что особые 19-дюймовые диски с улучшенной аэродинамикой и шинами с низким коэффициентом сопротивления.

Важно

Peugeot раскрыли подробности стильных электрокроссоверов с запасом хода до 700 км (фото)

В салоне несколько изменили виртуальный щиток приборов и меню мультимедиа, а также добавили "помощника" ChatGPT. Объем багажника электрокара несколько меньше, чем у бензиновой версии — 471-1545 л.

Электромобиль оснастили ChatGPT Фото: Peugeot

Как и все Peugeot 408, электрокар предложат в комплектациях Allure GT. В базовом исполнении есть двухзонный климат-контроль, камера и навигация.

Кстати, недавно на украинский рынок вышел обновленный электрокроссовер Peugeot e-2008.

Также Фокус рассказывал, что Stellantis начал продажи недорогого семейного электрокроссовера.