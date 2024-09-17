Peugeot раскрыли подробности стильных электрокроссоверов с запасом хода до 700 км (фото)

Электрокроссоверы Peugeot e-3008 и e-5008 в исполнении Long Range оснащены 230-сильным мотором и большой батареей. Запас хода авто составляет 668-700 км.

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Линейку электрических Peugeot 3008 и 5008 пополнят "дальнобойные" версии Long Range. Кроссоверы покажут публике 14 октября на автошоу в Париже, а пока на официальном сайте Peugeot появилась информация о них.

Peugeot e-5008 Фото: Peugeot

Электрические кроссоверы Peugeot получили 230-сильный мотор на передней оси и большую аккумуляторную батарею емкостью 96,9 кВт∙ч. Запас хода Peugeot e-3008 Long Range составляет 700 км (по циклу WLTP), а e-5008 Long Range — 668 км.

Peugeot 3008 отличается стильным обтекаемым дизайном Фото: Stellantis

Зарядка батареи в быстром режиме постоянным током (мощностью 160 кВт) на 20-80% занимает 27 минут, а за 10 минут можно пополнить запас хода на 150 км. Оптимизировать зарядку призвана новая система подогрева/охлаждения батареи.

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Электромобили Peugeot e-3008 и e-5008 отличаются авангардным дизайном. Модель e-3008 является купе-кроссовером, а Peugeot e-5008 имеет просторный семиместный салон.

В салоне электрокроссоверов установили изогнутый дисплей Фото: Peugeot Peugeot e-5008 является семиместным Фото: Peugeot

Интерьер авто выдержан в стиле Panoramic i-Cockpit®: на передней панели установлен большой изогнутый дисплей. Базовая комплектация включает 19-дюймовые диски, бесключевой доступ, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, подогрев передних кресел, камеру заднего вида и парктроник.

Между прочим, на Парижском автосалоне должны презентовать и электрический вариант Peugeot 408.

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