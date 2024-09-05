Peugeot готовит яркий и недорогой электромобиль с запасом хода более 400 км (фото)

Кросс-фастбэк Peugeot 408 получит электрическую версию. Ее предложат в двух вариантах мощности, а запас хода электрокара превысит 400 км.

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Линейку Peugeot 408 2025 пополнит электрическая модификация. Ее презентуют в октябре на Парижском автосалоне. Об этом сообщает французский сайт L'Argus.

Электромобиль Peugeot 408 анонсировали еще во время премьеры модели в 2022 году. Впрочем, его разрабатывали дольше, чем бензиновые и гибридные версии кросс-фастбэка.

Запас хода кросс-фастбэка превысит 400 км Фото: Peugeot

Известно, что электрокар назовут Peugeot e-408 — по аналогии с другими электрическими моделями французского бренда. Он сохранит яркий дизайн и будет отличаться от вариантов с двигателями внутреннего сгорания лишь оформлением радиаторной решетки и декором. В салоне несколько изменят графику виртуального щитка приборов.

Характеристики Peugeot e-408 пока не раскрывают. По информации L'Argus, электромобиль может получить сразу две разные силовые установки.

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Базовый вариант оснастят 156-сильным мотором и батареей емкостью 54 кВт∙ч. Такую силовую установку ставят на Peugeot e-408 и e-3008, а также на Citroen e-C4.

Топовый электромобиль Peugeot e-408 получит мотор мощностью 204 л. с. и батарею на 60 кВт∙ч. Обе модификации будут иметь запас хода более 400 км и будут относительно недорогими.

Ранее Фокус рассказывал, что Peugeot прекратит выпуск флагманской модели.

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