Peugeot готує яскравий і недорогий електромобіль із запасом ходу понад 400 км (фото)

Крос-фастбек Peugeot 408 отримає електричну версію. Її запропонують у двох варіантах потужності, а запас ходу електрокара перевищить 400 км.

Related video

Лінійку Peugeot 408 2025 поповнить електрична модифікація. Її презентують у жовтні на Паризькому автосалоні. Про це повідомляє французький сайт L’Argus.

Електромобіль Peugeot 408 анонсували ще під час прем’єри моделі в 2022 році. Утім, його розробляли довше, аніж бензинові та гібридні версії крос-фастбека.

Запас ходу крос-фастбека перевищить 400 км Фото: Peugeot

Відомо, що електрокар назвуть Peugeot e-408 – за аналогією з іншими електричними моделями французького бренду. Він збереже яскравий дизайн і відрізнятиметься від варіантів із двигунами внутрішнього згоряння лише оформленням радіаторної решітки та декором. У салоні дещо змінять графіку віртуального щитка приладів.

Характеристики Peugeot e-408 поки не розкривають. За інформацією L’Argus, електромобіль може отримати одразу дві різні силові установки.

Важливо

Шик, авангард і 300 сил: тест-драйв нового кросовера DS7

Базовий варіант оснастять 156-сильним мотором та батареєю ємністю 54 кВт∙год. Таку силову установку ставлять на Peugeot e-408 та e-3008, а також на Citroen e-C4.

Топовий електромобіль Peugeot e-408 отримає мотор потужністю 204 к. с. і батарею на 60 кВт∙год. Обидві модифікації матимуть запас ходу понад 400 км та будуть відносно недорогими.

Раніше Фокус розповідав, що Peugeot припинить випуск флагманської моделі.

Також ми писали про раритетний спортивний Peugeot Роуена Аткінсона.