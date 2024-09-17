Peugeot розкрили подробиці стильних електрокросоверів із запасом ходу до 700 км (фото)

Електрокросовери Peugeot e-3008 та e-5008 у виконанні Long Range оснащені 230-сильним мотором і великою батареєю. Запас ходу авто становить 668-700 км.

Related video

Лінійку електричних Peugeot 3008 та 5008 поповнять "дальнобійні" версії Long Range. Кросовери покажуть публіці 14 жовтня на автошоу в Парижі, а поки на офіційному сайті Peugeot з’явилася інформація про них.

Peugeot e-5008 Фото: Peugeot

Електричні кросовери Peugeot отримали 230-сильний мотор на передній вісі та велику акумуляторну батарею ємністю 96,9 кВт∙год. Запас ходу Peugeot e-3008 Long Range становить 700 км (за циклом WLTP), а e-5008 Long Range – 668 км.

Peugeot 3008 вирізняється стильним обтічним дизайном Фото: Stellantis

Зарядка батареї у швидкому режимі постійним струмом (потужністю 160 кВт) на 20-80% займає 27 хвилин, а за 10 хвилин можна поповнити запас ходу на 150 км. Оптимізувати зарядку покликана нова система підігріву/охолодження батареї.

Важливо

На український ринок вийде недорогий електрокросовер Peugeot: подробиці (фото)

Електромобілі Peugeot e-3008 та e-5008 вирізняються авангардним дизайном. Модель e-3008 є купе-кросовером, а Peugeot e-5008 має просторий семимісний салон.

У салоні електрокросоверів встановили вигнутий дисплей Фото: Peugeot Peugeot e-5008 є семимісним Фото: Peugeot

Інтер’єр авто витриманий у стилі Panoramic i-Cockpit®: на передній панелі встановлено великий вигнутий дисплей. Базова комплектація включає 19-дюймові диски, безключовий доступ, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, підігрів передніх крісел, камеру заднього виду та парктронік.

Між іншим, на Паризькому автосалоні повинні презентувати і електричний варіант Peugeot 408.

Також Фокус розповідав про новий електричний фургон Opel із ГБО.