Новий кросовер Jeep Compass 2025 показали до презентації (фото)

Новий Jeep Compass стане виразнішим та брутальнішим на вигляд. Модель запропонують у бензинових, гібридних та електричних версіях.

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Опубліковано перший офіційний рендер Jeep Compass третього покоління. Компактний кросовер презентують у найближчі тижні, а його виробництво стартує в Італії у 2025 році і в США у 2026 р. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

На зображенні видно, що новий Jeep Compass стане брутальнішим на вигляд на нагадуватиме молодшого брата Avenger. У нього високий капот, рельєфні боковини та розширені крила, а віконна лінія дещо вигнута. До речі, раніше опублікували неофіційні рендери Jeep Compass.

Неофіційний рендер Jeep Compass Фото: Auto Express

Відомо, що кросовер Jeep Compass збудують на платформі STLA Medium, яку використовують нові Peugeot 3008 та 5008, а також Opel Grandland другого покоління. Автомобіль підросте до приблизно 4,5-4,55 м у довжину.

Як і побратими, новий Jeep Compass 2025 отримає електричні модифікації із запасом ходу до 700 км. Крім того, заплановані гібридні та плагін-гібридні варіанти кросовера.

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Модель пропонуватимуть із переднім або повним приводом. Залишиться у лінійці і позашляховий Jeep Compass Trailhawk.

Між іншим, Stellantis виводить на європейський ринок рамний пікап Ram 1500.

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