Бензин или электро: в продажу поступает доступный Citroen стоимостью от 15 000 евро (фото)

Citroen C3 нового поколения стал кросс-хэтчбеком с увеличенным клиренсом. Модель на данный момент доступна в 100-сильной бензиновой и 113-сильной электрической версиях.

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Новый Citroen C3 поступает в продажу в Евросоюзе. Компактную модель со старта предложат в бензиновой и электрической версиях, а несколько позже появится и гибрид. Об этом сообщает сайт L'Argus.

Citroen C3 четвертого поколения подрос в размерах, а его дизайн выдержан в новом стиле марки. Грани, пластиковый обвес и увеличенный (163 мм) клиренс делают хэтчбек похожим на кроссовер.

Дизайн хэтчбека стал более "внедорожным" Фото: Stellantis

Бензиновый Citroen C3 стоит от 14 990 евро — на уровне Dacia Sandero. Он оснащен 1,2-литровым 100-сильным турбомотором и 6-ступенчатой механической КПП.

Электромобиль Citroen e-C3 несколько дороже — 23 300 евро. Он получил 113-сильный мотор и батарею на 44 кВт∙ч, а его запас хода составляет 320 км.

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Базовая комплектация Citroen C3 You включает цифровую панель приборов, проекцию на лобовое стекло, кондиционер, парктроник, датчик света, круиз-контроль и набор систем безопасности.

Авто получило цифровой щиток приборов и проекцию на лобовое стекло Фото: Stellantis

Топовый вариант Max (19 200 евро за бензиновую версию и 27 800 — за электрическую) добавляет климат-контроль, 10,25-дюймовый тачскрин, навигацию, камеру, беспроводную зарядку смартфонов, 17-дюймовые литые диски.

Позже линейку пополнят 1,2-литровый гибрид и базовая электрическая версия за 19 900 евро с запасом хода 200 км. Новый Citroen C3 ожидается в Украине до конца нынешнего года.

Кстати, недавно на рынок вышел дешевый молодежный кроссовер Citroen за $9500.

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