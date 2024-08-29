Новый флагман: Citroen выпустит недорогой электрокроссовер с запасом хода 700 км

Новый Citroen C5 Aircross изменится внешне и будет выполнен в современном фирменном стиле. У кроссовера появятся электрические версии с запасом хода до 700 км.

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Кроссовер Citroen C5 Aircross ожидает смена поколений. Вторая генерация модели появится в 2025 году и претерпит существенные изменения. Первые ее подробности раскрыл британскому изданию Autocar СЕО Citroen Тьерри Коскас.

Он подтвердил, что новый Citroen C5 Aircross получит электрическую версию вслед за собратьями по концерну Stellantis Peugeot 3008 и Opel Grandland.

Как и эти кроссоверы, новый Citroen C5 Aircross будет построен на современной платформе STLA Medium. Ожидается, что он получит те же силовые установки, что и Peugeot и Opel.

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Напомним, что электромобили Peugeot e-3008 и Opel Grandland доступны в версиях мощностью 210, 230 и 320 л. с., а запас хода достигает 700 км.

Кроме того, собратья поделятся и гибридными установками. Итак, в линейке Citroen C5 Aircross ожидаются вариант с 1,2-литровым турбомотором и "мягкой" 48-вольтовой установкой, а также 1,6-литровый 195-сильный плагин-гибрид, способный преодолеть более 80 км на электротяге.

Дизайн авто выполнят в новом фирменном стиле, который дебютировал на Citroen C3 и C3 Aircross. Стоит отметить, что кроссовер Citroen C5 Aircross станет флагманом марки, ведь более крупную модель C5 X вскоре прекратят выпускать.

Кстати, недавно на рынок вышел недорогой молодежный кроссовер Citroen за $9500.

Также Фокус рассказывал, что Peugeot прекратит выпуск флагманской модели.