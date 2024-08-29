Новий флагман: Citroen випустить недорогий електрокросовер із запасом ходу 700 км

Новий Citroen C5 Aircross зміниться зовні та буде виконаний у сучасному фірмовому стилі. У кросовера з'являться електричні версії із запасом ходу до 700 км.

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На кросовер Citroen C5 Aircross очікує зміна поколінь. Друга генерація моделі з’явиться у 2025 році та зазнає суттєвих змін. Перші її подробиці розкрив британському виданню Autocar СЕО Citroen Тьєррі Коскас.

Він підтвердив, що новий Citroen C5 Aircross отримає електричну версію услід за побратимами по концерну Stellantis Peugeot 3008 та Opel Grandland.

Як і ці кросовери, новий Citroen C5 Aircross буде збудований на сучасній платформі STLA Medium. Очікується, що він отримає ті ж силові установки, що й Peugeot і Opel.

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Нагадаємо, що електромобілі Peugeot e-3008 та Opel Grandland доступні у версіях потужністю 210, 230 та 320 к. с., а запас ходу сягає 700 км.

Крім того, побратими поділяться й гібридними установками. Отже, в лінійці Citroen C5 Aircross очікуються варіант з 1,2-літроим турбомотором та "м’якою" 48-вольтною установкою, а також 1,6-літровий 195-сильний плагін-гібрид, здатний подолати понад 80 км на електротязі.

Дизайн авто виконають у новому фірмовому стилі, який дебютував на Citroen C3 та C3 Aircross. Варто відзначити, що кросовер Citroen C5 Aircross стане флагманом марки, адже більшу модель C5 X невдовзі припинять випускати.

До речі, нещодавно на ринок вийшов недорогий молодіжний кросовер Citroen за $9500.

Також Фокус розповідав, що Peugeot припинить випуск флагманської моделі.