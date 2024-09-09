Бензин або електро: у продаж надходить доступний Citroen вартістю від 15 000 євро (фото)

Citroen C3 нового покоління став крос-хетчбеком зі збільшеним кліренсом. Модель наразі доступна в 100-сильній бензиновій та 113-сильній електричній версіях.

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Новий Citroen C3 надходить у продаж в Євроссоюзі. Компактну модель зі старту запропонують у бензиновій та електричній версіях, а дещо згодом з’явиться і гібрид. Про це повідомляє сайт L’Argus.

Citroen C3 четвертого покоління підріс у розмірах, а його дизайн витриманий у новому стилі марки. Грані, пластиковий обвіс та збільшений (163 мм) кліренс роблять хетчбек схожим на кросовер.

Дизайн хетчбека став більш "позашляховим" Фото: Stellantis

Бензиновий Citroen C3 коштує від 14 990 євро – на рівні Dacia Sandero. Він оснащений 1,2-літровим 100-сильним турбомотором та 6-ступінчастою механічною КПП.

Електромобіль Citroen e-C3 дещо дорожчий – 23 300 євро. Він отримав 113-сильний мотор та батарею на 44 кВт∙год, а його запас ходу становить 320 км.

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Базова комплектація Citroen C3 You включає цифрову панель приладів, проєкцію на лобове скло, кондиціонер, парктронік, датчик світла, круїз-контроль та набір систем безпеки.

Авто отримало цифровий щиток приладів та проєкцію на лобове скло Фото: Stellantis

Топовий варіант Max (19 200 євро за бензинову версію та 27 800 – за електричну) додає клімат-контроль, 10,25-дюймовий тачскрін, навігацію, камеру, бездротову зарядку смартфонів, 17-дюймові литі диски.

Пізніше лінійку поповнять 1,2-літровий гібрид та базова електрична версія за 19 900 євро із запасом ходу 200 км. Новий Citroen C3 очікується в Україні до кінця нинішнього року.

До речі, недавно на ринок вийшов дешевий молодіжний кросовер Citroen за $9500.

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