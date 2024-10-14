Виразний дизайн і електрична версія: Citroen показали новий сімейний кросовер (відео)

Новий Citroen C5 Aircross підросте в розмірах та кардинально зміниться зовні. Кросовер вперше отримає електричні модифікації.

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Citroen готує друге покоління кросовера C5 Aircross. Він дебютує в 2025 році, а поки на автошоу в Парижі презентували його передсерійну версію. Про неї розповіли на офіційному сайті концерну Stellantis.

Концепт дає зрозуміти, що новий Citroen C5 Aircross кардинально зміниться зовні. Дизайн кросовера стане агресивнішим – з більшою кількістю граней та розширеними колісними арками.

Передня частина авто та ліхтарі виконані у новому фірмовому стилі, який дебютував на Citroen C3 та C3 Aircross. Також зазначається, що такий дизайн сприяє кращим аеродинамічним показникам.

Кросовер підросте в розмірах Фото: Stellantis

Кросовер Citroen C5 Aircross підріс до 4,65 м у довжину та став дещо нижчим – 1,66 м. Салон не показали, проте розробники зазначили, що він буде просторішим. До того ж, авто отримає нову мультимедійну систему з великим дисплеєм.

Новий Citroen C5 Aircross збудують на платформі STLA Medium, яку також використовують нові Opel Grandland, Peugeot 3008 та 5008. Уже підтверджено, що, як і побратими, він отримає електричні модифікації із запасом ходу до 700 км.

Серійний варіант Citroen C5 Aircross дебютує в 2025 році Фото: Stellantis

Крім того, в лінійці очікуються версії з 1,2-літроим турбомотором та "м’якою" 48-вольтною установкою, а також 1,6-літровий 195-сильний плагін-гібрид, здатний проїхати понад 80 км на електротязі.

До речі, на автошоу в Парижі показали і стильний електромобіль Peugeot e-408.

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