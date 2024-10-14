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Авто

Виразний дизайн і електрична версія: Citroen показали новий сімейний кросовер (відео)

Citroen C5 Aircross, новий Citroen C5 Aircross, кросовер Citroen
Фото: Stellantis | Новий Citroen C5 Aircross суттєво зміниться зовні

Новий Citroen C5 Aircross підросте в розмірах та кардинально зміниться зовні. Кросовер вперше отримає електричні модифікації.

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Citroen готує друге покоління кросовера C5 Aircross. Він дебютує в 2025 році, а поки на автошоу в Парижі презентували його передсерійну версію. Про неї розповіли на офіційному сайті концерну Stellantis.

Концепт дає зрозуміти, що новий Citroen C5 Aircross кардинально зміниться зовні. Дизайн кросовера стане агресивнішим – з більшою кількістю граней та розширеними колісними арками.

Передня частина авто та ліхтарі виконані у новому фірмовому стилі, який дебютував на Citroen C3 та C3 Aircross. Також зазначається, що такий дизайн сприяє кращим аеродинамічним показникам.

Citroen C5 2025, новий Citroen C5 Aircross, кросовер Citroen Fullscreen
Кросовер підросте в розмірах
Фото: Stellantis

Кросовер Citroen C5 Aircross підріс до 4,65 м у довжину та став дещо нижчим – 1,66 м. Салон не показали, проте розробники зазначили, що він буде просторішим. До того ж, авто отримає нову мультимедійну систему з великим дисплеєм.

Новий Citroen C5 Aircross збудують на платформі STLA Medium, яку також використовують нові Opel Grandland, Peugeot 3008 та 5008. Уже підтверджено, що, як і побратими, він отримає електричні модифікації із запасом ходу до 700 км.

новий Citroen C5 Aircross, кросовер Citroen Fullscreen
Серійний варіант Citroen C5 Aircross дебютує в 2025 році
Фото: Stellantis

Крім того, в лінійці очікуються версії з 1,2-літроим турбомотором та "м’якою" 48-вольтною установкою, а також 1,6-літровий 195-сильний плагін-гібрид, здатний проїхати понад 80 км на електротязі.

До речі, на автошоу в Парижі показали і стильний електромобіль Peugeot e-408.

Також Фокус розповідав про новий Jeep Compass 2025.