Нового конкурента VW Tiguan і Toyota RAV4 від Citroen показали до прем'єри (фото)

Новий Citroen C5 Aircross зміниться зовні та стане сучаснішим всередині. Кросовер запропонують у гібридних та електричних модифікаціях.

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Опубліковано зображення Citroen C5 Aircross другого покоління. Кросовер повинні запустити у виробництво з квітня 2025 року. Про це повідомляє сайт L’Argus.

Рендер показує, що новий Citroen C5 Aircross дуже нагадує передсерійний концепт, який нещодавно показали на автошоу в Парижі. Передня частина кросовера виконана в новому фірмовому стилі: вона стала більш гранчастою, а тоненькі світлодіодні фари зробили тоншими.

На центральній панелі встановлено портретний тачскрін Фото: largus.fr

Крім того, в авто вища віконна лінія та оригінальні ліхтарі. Також відомо, що кросовер Citroen C5 Aircross дещо підросте в розмірах – до 4,65 м у довжину. Конкурентами моделі будуть Toyota RAV4 та Volkswagen Tiguan.

На шпигунському зображенні салону можна помітити вузький цифровий щиток приладів і великий портрентний тачскрін. Кермо кросовера приплюснуте.

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У основі моделі лежатиме сучасна платформа STLA Medium (від Peugeot 3008 і 5008), яка дозволяє активну електрифікацію. Відомо, що новий Citroen C5 Aircross пропонуватимуть у гібридних та електричних модифікаціях.

Гібрид Citroen C5 Aircross отримає 1,2-літровий 136-сильний турбомотор із 48-вольтною "м’якою" установкою. Також запропонують 1,6-літровий 195-сильний плагін-гібрид, здатний проїхати 80 км на електротязі.

Електромобіль Citroen C5 Aircross буде доступний у версіях потужністю 210-320 к. с., а його запас ходу сягне 680 км.

До речі, нещодавно представили оригінальний пікап Citroen Berlingo в ретростилі.

Також Фокус розповідав, що старі Citroen і Renault стали перетворювати в електрокари.