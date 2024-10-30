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У стилі 50-х років: представлено оригінальний пікап Citroen Berlingo (фото)

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Фото: largus.fr | Citroen Berlingo перетворили на пікап Fourgonnette

Новий Citroen Berlingo Fourgonnette — компактний пікап вантажопідйомністю 650 кг. Його дизайн витриманий в дусі культового Citroen 2CV.

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Citroen Berlingo отримав нестандартну модифікацію Fourgonnette в кузові пікап. Вона виглядає як прибулець із 50-х років. Про оригінальне авто розповіли на сайті L’Argus.

Citroen Berlingo Caselani, Citroen Berlingo, новий Citroen Berlingo, пікап Citroen, тюнінг Citroen Berlingo Fullscreen
Передня частина витримана в дусі ранніх Citroen 2CV
Фото: largus.fr

Нестандартний тюнінг Citroen Berlingo виконало італійське ательє Caselani, яке вже давно випускає ретроверсії моделей французької марки. Їх продають через дилерську мережу Citroen.

Дизайнери Caselani надихалися класичним фургоном Citroen 2CV 1951 року. Саме тому Citroen Berlingo Fourgonnette отримав великі круглі фари і широку решітку радіатора, а його боковини стали гофрованими.

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Боковини зробили гофрованими
Фото: largus.fr

У задній частині Citroen Berlingo зрізали дах і замість багажника обладнали вантажний кузов. Його задній борт має розстібні двосекційні двері. Вантажопідйомність становить 650 кг.

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У салоні з'явилися червоні вставки
Фото: largus.fr

А от салон Citroen Berlingo Fourgonnette майже не змінився – хіба важіль КПП виготовили за дерева, в оздобленні з’явилися червоні вставки, а педалі прикрасили металевими накладками.

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Новий Citroen Berlingo Fourgonnette пропонують лише з 1,5-літровим турбодизелем на 75 к. с. У парі з ним працює 5-ступінчаста механічна КПП.

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Вантажопідйомність авто становить 650 кг
Фото: largus.fr

Усього виготовлять лише 200 Citroen Berlingo Fourgonnette. Вартість пікапа складе 50 000 євро.

До речі, нещодавно в Caselani створили оригінальну ретроверсію мініатюрного електрокара Citroen Ami.

Також Фокус писав, що старі фургони Citroen Berlingo і Renault Kangoo перетворюють на електрокари.