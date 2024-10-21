Представлено оригінальний і дешевий електромобіль Citroen у ретростилі (фото)

Зовнішність Citroen Ami змінили в дусі фургона Type H 1947 року. Електрокар отримав широку решітку радіатора, а його боковини стали гофрованими.

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Бюджетний електромобіль Citroen Ami отримав нестандартну модифікацію. Мініатюрне авто переробили в ретростилі. Про це повідомляє сайт L’Argus.

Незвичний тюнінг Citroen Ami виконало італійське кузовне ательє Caselani. Раніше там уже створили ретроверсії Citroen Berlingo та Jumpy.

Тюнінг Citroen Ami виконало ательє Caselani, яке спеціалізується на ретроверсіях авто Фото: largus.fr

Електрокар Citroen AmiHY (саме так назвали проєкт) отримав нові кузовні панелі з пластику. Його дизайн виконали в дусі знаменитого фургона Citroen Type H, який випускали із 1947 по 1981 рік.

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Новий Citroen AmiHY вирізняється широкою решіткою радіатора з великим логотипом марки, обтікачами для фар, випуклими крилами та гофрованими боковинами. Також встановлені сталеві колісні диски білого кольору.

Електрокар може проїхати 75 км без підзарядки Фото: largus.fr

Салон Citroen Ami не зазнав змін, як і його силова установка. Нагадаємо, що електрокар оснащений 8-сильним мотором та батареєю ємністю 5,5 кВт∙год. Він здатен розвинути 45 км/год та проїхати 75 км без підзарядки. У деяких європейських країнах керувати цим авто можна з 16 років і без водійських прав.

До речі, електромобіль Citroen Ami нещодавно вийшов на український ринок. Це найдешевший новий електрокар в нашій країні

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