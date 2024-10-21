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Авто

Представлен оригинальный и дешевый электромобиль Citroen в ретростиле (фото)

Citroen Ami Caselani, Citroen Ami, новый Citroen Ami, тюнинг Citroen Ami, электромобиль Citroen
Фото: largus.fr | Citroen Ami стал похож на фургон Type H

Внешность Citroen Ami изменили в духе фургона Type H 1947 года. Электрокар получил широкую решетку радиатора, а его боковины стали гофрированными.

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Бюджетный электромобиль Citroen Ami получил нестандартную модификацию. Миниатюрное авто переделали в ретростиле. Об этом сообщает сайт L'Argus.

Необычный тюнинг Citroen Ami выполнило итальянское кузовное ателье Caselani. Ранее там уже создали ретроверсии Citroen Berlingo и Jumpy.

Citroen Caselani, Citroen Ami, новый Citroen Ami, тюнинг Citroen Ami, электромобиль Citroen, электромобиль Citroen Fullscreen
Тюнинг Citroen Ami выполнило ателье Caselani, которое специализируется на ретроверсиях авто
Фото: largus.fr

Электрокар Citroen AmiHY (именно так назвали проект) получил новые кузовные панели из пластика. Его дизайн выполнили в духе знаменитого фургона Citroen Type H, который выпускался с 1947 по 1981 год.

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Новый Citroen AmiHY отличается широкой решеткой радиатора с крупным логотипом марки, обтекателями для фар, выпуклыми крыльями и гофрированными боковинами. Также установлены стальные колесные диски белого цвета.

Citroen Ami Caselani, Citroen Ami, новый Citroen Ami, тюнинг Citroen Ami, электромобиль Citroen Fullscreen
Электрокар может проехать 75 км без подзарядки
Фото: largus.fr

Салон Citroen Ami не претерпел изменений, как и его силовая установка. Напомним, что электрокар оснащен 8-сильным мотором и батареей емкостью 5,5 кВт∙ч. Он способен развить 45 км/ч и проехать 75 км без подзарядки. В некоторых европейских странах управлять этим авто можно с 16 лет и без водительских прав.

Кстати, электромобиль Citroen Ami недавно вышел на украинский рынок. Это самый дешевый новый электрокар в нашей стране

Также Фокус рассказывал о нестандартном тюнинге Mercedes G-Class. Крыша внедорожника напоминает "дутый" пуховик.