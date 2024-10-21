Представлен оригинальный и дешевый электромобиль Citroen в ретростиле (фото)

Внешность Citroen Ami изменили в духе фургона Type H 1947 года. Электрокар получил широкую решетку радиатора, а его боковины стали гофрированными.

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Бюджетный электромобиль Citroen Ami получил нестандартную модификацию. Миниатюрное авто переделали в ретростиле. Об этом сообщает сайт L'Argus.

Необычный тюнинг Citroen Ami выполнило итальянское кузовное ателье Caselani. Ранее там уже создали ретроверсии Citroen Berlingo и Jumpy.

Тюнинг Citroen Ami выполнило ателье Caselani, которое специализируется на ретроверсиях авто Фото: largus.fr

Электрокар Citroen AmiHY (именно так назвали проект) получил новые кузовные панели из пластика. Его дизайн выполнили в духе знаменитого фургона Citroen Type H, который выпускался с 1947 по 1981 год.

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Новый Citroen AmiHY отличается широкой решеткой радиатора с крупным логотипом марки, обтекателями для фар, выпуклыми крыльями и гофрированными боковинами. Также установлены стальные колесные диски белого цвета.

Электрокар может проехать 75 км без подзарядки Фото: largus.fr

Салон Citroen Ami не претерпел изменений, как и его силовая установка. Напомним, что электрокар оснащен 8-сильным мотором и батареей емкостью 5,5 кВт∙ч. Он способен развить 45 км/ч и проехать 75 км без подзарядки. В некоторых европейских странах управлять этим авто можно с 16 лет и без водительских прав.

Кстати, электромобиль Citroen Ami недавно вышел на украинский рынок. Это самый дешевый новый электрокар в нашей стране

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