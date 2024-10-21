"Гелендваген" в пуховике: презентован эксклюзивный Mercedes G-Class от кутюр (фото)
Новый Mercedes G-Class Past II Future отличается внедорожными шинами и оригинальной окраской. Его складная крыша напоминает "дутый" пуховик.
В Шанхае презентовали нестандартный концепт Mercedes G-Class Past II Future. Винтажный "Гелендваген" превратили в арт-объект. О нем рассказали на официальном сайте Mercedes-Benz.
Неординарный тюнинг "Гелендвагена" выполнили при участии стилистов модного дома Moncler и музыкального продюсера и дизайнера NIGO. За основу взяли короткий кабриолет Mercedes G-Class 90-х годов.
Внедорожник от кутюр отреставрировали и доработали. Самая оригинальная его деталь — складная крыша, которая напоминает "дутый" пуховик. Сзади установили канистру золотистого цвета. Кроме того, "Гелендвагену" увеличили клиренс и установили внедорожные шины на стальных дисках.
Кузов Mercedes G-Class покрасили в оливковый и серый цвета, а салон украсили клетчатой тканью. Лобовое стекло авто можно опустить.Важно
Классический Mercedes G-Class Past II Future останется в единственном экземпляре, но он является прообразом для одноименной серийной версии, которую создали уже на базе современного "Гелендвагена". Ее выпустят лимитированной серией из 20 авто и будут продавать с весны 2025 года.
Новый Mercedes G-Class Past II Future выглядит более сдержанно, однако позаимствовал у концепта оригинальные расцветки и внутреннее убранство. Внедорожник получил колесные диски черного цвета. Модель предложат с 3,0-литровыми турбошестернями — 449-сильной бензиновой и 367-сильной дизельной.
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