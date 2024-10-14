Новый электромобиль Mercedes с запасом хода 750 км показали до премьеры (фото)

Электромобиль Mercedes CLA отличается продуманной аэродинамикой и энергосберегающим мотором. Запас хода седана составляет 750 км.

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На Фестивале моды и фотографии во французском Йере показали новый Mercedes-Benz CLA. Седан-купе третьего поколения дебютирует в 2025 году и станет электромобилем. Его подробности раскрыли на официальном сайте Mercedes-Benz.

Седан Mercedes CLA 2025 показали в камуфляже, однако детали его дизайна все же можно разглядеть, что авто сохранило обтекаемый силуэт с аркообразной крышей.

Седан сохраняет обтекаемый силуэт Фото: Mercedes-Benz

Также видны продолговатые фары и круглые фонари в духе предсерийного концепта Mercedes CLA-Class 2023 года. В основе седана лежит новая платформа ММА.

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Салон электрокара не раскрыли. Ожидается, что авто получит большой трехсекционный дисплей на всю ширину передней панели.

А вот информация о силовой установке Mercedes CLA 2025 появилась ранее. Ее фактически позаимствуют у рекордного электрокара Mercedes EQXX.

Запас хода электрокара составит 750 км Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes CLA получит инновационный электромотор с низким расходом энергии — 12 кВт∙ч на 100 км. Благодаря этому батареи на 90 кВт∙ч хватит, чтобы преодолеть 750 км. 800-вольтная архитектура позволит сверхбыструю зарядку.

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