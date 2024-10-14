Новий електромобіль Mercedes із запасом ходу 750 км показали до прем'єри (фото)

Електромобіль Mercedes CLA вирізняється продуманою аеродинамікою та енергоощадним мотором. Запас ходу седану становить 750 км.

Related video

На Фестивалі моди і фотографії у французькому Єрі показали новий Mercedes-Benz CLA. Седан-купе третього покоління дебютує в 2025 році й стане електромобілем. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz.

Седан Mercedes CLA 2025 показали у камуфляжі, проте деталі його дизайну все ж можна розгледіти, що авто зберегло обтічний силует із аркоподібним дахом.

Седан зберігає обтічний силует Фото: Mercedes-Benz

Також видно продовгуваті фари та круглі ліхтарі в дусі передсерійного концепта Mercedes CLA-Class 2023 року. В основі седана лежить нова платформа ММА.

Важливо

У Києві помітили новітній потужний спорткар Mercedes (фото)

Салон електрокара не розкрили. Очікується, що авто отримає великий трисекційний дисплей на всю ширину передньої панелі.

А от інформація про силову установку Mercedes CLA 2025 з’явилася раніше. Її фактично запозичать у рекордного електрокара Mercedes EQXX.

Запас ходу електрокара складе 750 км Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes CLA отримає інноваційний електромотор із низькою витратою енергії – 12 кВт∙год на 100 км. Завдяки цьому батареї на 90 кВт∙год вистачить, аби подолати 750 км. 800-вольтна архітектура дозволить надшвидку зарядку.

Раніше Фокус розповідав, що суперкар Mercedes-AMG One встановив новий рекорд.

Також ми писали про безпілотні таксі та маршрутку Tesla.