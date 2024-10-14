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Новий електромобіль Mercedes із запасом ходу 750 км показали до прем'єри (фото)

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Фото: Mercedes-Benz | Новий Mercedes CLA стане електрокаром

Електромобіль Mercedes CLA вирізняється продуманою аеродинамікою та енергоощадним мотором. Запас ходу седану становить 750 км.

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На Фестивалі моди і фотографії у французькому Єрі показали новий Mercedes-Benz CLA. Седан-купе третього покоління дебютує в 2025 році й стане електромобілем. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz.

Седан Mercedes CLA 2025 показали у камуфляжі, проте деталі його дизайну все ж можна розгледіти, що авто зберегло обтічний силует із аркоподібним дахом.

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Седан зберігає обтічний силует
Фото: Mercedes-Benz

Також видно продовгуваті фари та круглі ліхтарі в дусі передсерійного концепта Mercedes CLA-Class 2023 року. В основі седана лежить нова платформа ММА.

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Салон електрокара не розкрили. Очікується, що авто отримає великий трисекційний дисплей на всю ширину передньої панелі.

А от інформація про силову установку Mercedes CLA 2025 з’явилася раніше. Її фактично запозичать у рекордного електрокара Mercedes EQXX.

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Запас ходу електрокара складе 750 км
Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes CLA отримає інноваційний електромотор із низькою витратою енергії – 12 кВт∙год на 100 км. Завдяки цьому батареї на 90 кВт∙год вистачить, аби подолати 750 км. 800-вольтна архітектура дозволить надшвидку зарядку.

Раніше Фокус розповідав, що суперкар Mercedes-AMG One встановив новий рекорд.

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