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Авто

Tesla презентувала безпілотні електричні таксі та маршрутку (фото, відео)

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Фото: Tesla | Електричні таксі та шатл Tesla пересуваються виключно на автопілоті

Електричні таксі Tesla Cybercab та мікроавтобус Robovan не мають керма та педалей, адже оснащені інноваційним автопілотом. Електрокари вирізняються авангардним дизайном та отримали функцію бездротової зарядки.

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У Каліфорнії представили нову Tesla Cybercab. Електричне безпілотне таксі планують випускати з 2026 року. Разом із ним показали автономний шатл Robovan. Відео із презентації опублікували на Youtube-каналі Tesla.

Електромобіль Tesla Cybercab – обтічне двомісне купе з оригінальним дизайном. Спереду та ззаду воно нагадує пікап Tesla Cybertruck, а в профіль схоже на кросовер Model Y. Двері авто піднімаються догори, а кузов виготовлений з полірованої сталі, як у Cybertruck.

У салоні Tesla Cybercab відсутні кермо та педалі, а керування автопілотом здійснюється через центральний тачскрін. Купе має великий багажник. Електрокар також отримав функцію бездротової зарядки.

Tesla Cybercab, таксі Tesla, безпілотне таксі Tesla Fullscreen
Tesla Cybercab нагадує пікап Cybertruck
таксі Tesla, безпілотне таксі Tesla Fullscreen
Електротаксі почнуть випускати в 2026 році
Tesla Cybercab, таксі Tesla, безпілотне таксі Tesla Fullscreen
Двері Tesla Cybercab піднімаються догори
салон Tesla Cybercab, таксі Tesla, безпілотне таксі Tesla Fullscreen
У салоні немає керма чи педалей
Tesla Cybercab, таксі Tesla, безпілотне таксі Tesla
таксі Tesla, безпілотне таксі Tesla
Tesla Cybercab, таксі Tesla, безпілотне таксі Tesla
салон Tesla Cybercab, таксі Tesla, безпілотне таксі Tesla

Ілон Маск на презентації вирішив не розкривати характеристики Tesla Cybercab, а лише назвав вартість авто – 30 000 доларів. Крім того, він зазначив, що аналогічний автопілот у 2025 році отримають електромобілі Tesla Model 3 та Model Y.

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Наразі вже випущено 50 прототипів Tesla Cybercab, які проходять випробування. Гості презентації змогли протестувати їх.

Tesla Robovan, мінівен Tesla, маршрутка Tesla Fullscreen
Tesla Robovan вирізняється футуристичним дизайном
Tesla Robovan, мінівен Tesla, маршрутка Tesla Fullscreen
Автобус розрахований на 20 осіб
салон Tesla Robovan, мінівен Tesla, маршрутка Tesla Fullscreen
У салоні встановлено великі телевізори
Tesla Robovan, мінівен Tesla, маршрутка Tesla
Tesla Robovan, мінівен Tesla, маршрутка Tesla
салон Tesla Robovan, мінівен Tesla, маршрутка Tesla

Про безпілотний електробус Tesla Robovan інформації ще менше. Він вирізняється футуристичним дизайном, а в його салоні можуть розміститися до 20 осіб. Для них встановили великі телевізори. Наразі не відомо, коли саме маршрутка Tesla надійде у продаж.

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