Ціна 9000 євро і двері як у Lamborghini: дебютували найдешевші електрокари Renault (відео)

Електромобілі Mobilize Duo і Bento від Renault — мініатюрні міські авто довжиною всього 2,5 м. Вони здатні розвивати 80 км/год, а запас ходу сягає 161 км.

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Презентовано серійні версії Renault Mobilize Duo та його вантажного варіанта Bento. Компактні міські електромобілі покажуть публіці на автошоу в Парижі, а після цього вони надійдуть у продає за ціною від 9090 до 11 600 євро. Про них розповіли на офіційному сайті Renaut Group.

Електромобілі Renault Mobilize Duo і Bento — наступники моделі Twizy. Вони кинуть виклик мініатюрним Citroen Ami та FIAT Topolino.

Як і Renault Twizy , мініатюрні Mobilize Duo і Bento — капсули на колесах довжиною всього 2,4-2,5 м та шириною 1,3 м. У них велика площа скління, а колеса рознесені по кутах кузова. "Гільотинні" двері піднімаються догори як у Lamborghini.

Mobilize Duo Фото: Renault

Авто можна персоналізувати за рахунок яскравого забарвлення. Примітно, що електрокар Renault на 95% виготовлений із матеріалів, які піддаються вторинній переробці.

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У салоні Renault Mobilize Duo пасажир сидить за водієм, а от у Bento на місці заднього крісла встановлено 649-літровий вантажний відсік. Покази приладів виведені на невеликий монохромний дисплей, а замість екрану мультимедійної системи підключається смартфон, на який встановлюється спеціальний застосунок.

Двері авто піднімаються догори Фото: Renault

Базова комплектація Renault Mobilize Bento і Duo включає безключовий доступ і подушку безпеки водія. У дорожчих версіях є Bluetooth та підігрів водійського сидіння, а за доплату доступні кондиціонер і парктронік.

Вантажний Mobilize Bento Фото: Renault

Електромобілі Renault Mobilize доступні в двох версіях. Їх потужність поки не розкривають, але відомо, що максимальна швидкість становить 45 і 80 км/год. Авто дуже маневрені — їх діаметр розвороту складає всього 6,8 м.

Покази приладів виведено на невеликий монохромний дисплей Фото: Renault

Електрокари отримали акумуляторну батарею на 10,3 кВт∙год. Запас ходу становить 161 км у Renault Mobilize Duo і 149 км – Bento. Зарядка на 80% у домашніх умовах займає 3 години 50 хвилин.

Між іншим, нещодавно мініатюрний бюджетний електрокар представили в Німеччині.

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