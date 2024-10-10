Цена 9000 евро и двери как у Lamborghini: дебютировали самые дешевые электрокары Renault (видео)

Электромобили Mobilize Duo и Bento от Renault — миниатюрные городские авто длиной всего 2,5 м. Они способны развивать 80 км/ч, а запас хода достигает 161 км.

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Презентованы серийные версии Renault Mobilize Duo и его грузового варианта Bento. Компактные городские электромобили покажут публике на автошоу в Париже, а после этого они поступят в продажу по цене от 9090 до 11 600 евро. О них рассказали на официальном сайте Renaut Group.

Электромобили Renault Mobilize Duo и Bento — преемники модели Twizy. Они бросят вызов миниатюрным Citroen Ami и FIAT Topolino.

Как и Renault Twizy, миниатюрные Mobilize Duo и Bento — капсулы на колесах длиной всего 2,4-2,5 м и шириной 1,3 м. У них большая площадь остекления, а колеса разнесены по углам кузова. "Гильотинные" двери поднимаются вверх как у Lamborghini.

Мобилизация Дуэт Фото: Renault

Авто можно персонализировать за счет яркой окраски. Примечательно, что электрокар Renault на 95% изготовлен из материалов, которые поддаются вторичной переработке.

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В салоне Renault Mobilize Duo пассажир сидит за водителем, а вот в Bento на месте заднего кресла установлен 649-литровый грузовой отсек. Показания приборов выведены на небольшой монохромный дисплей, а вместо экрана мультимедийной системы подключается смартфон, на который устанавливается специальное приложение.

Двери авто поднимаются вверх Фото: Renault

Базовая комплектация Renault Mobilize Bento и Duo включает бесключевой доступ и подушку безопасности водителя. В более дорогих версиях есть Bluetooth и подогрев водительского сиденья, а за доплату доступны кондиционер и парктроник.

Грузовой Mobilize Bento Фото: Renault

Электромобили Renault Mobilize доступны в двух версиях. Их мощность пока не раскрывают, но известно, что максимальная скорость составляет 45 и 80 км/ч. Авто очень маневренные — их диаметр разворота составляет всего 6,8 м.

Показания приборов выведены на небольшой монохромный дисплей Фото: Renault

Электрокары получили аккумуляторную батарею на 10,3 кВт∙ч. Запас хода составляет 161 км у Renault Mobilize Duo и 149 км — Bento. Зарядка на 80% в домашних условиях занимает 3 часа 50 минут.

Между прочим, недавно миниатюрный бюджетный электрокар представили в Германии.

Также Фокус рассказывал о новом доступном электрокроссовере Renault 4.