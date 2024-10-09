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Авто

В Германии выпустили городской электрокар за 6500 евро: им можно управлять без прав (видео)

Новый Nelo 4.3, Nelo 4.3, электромобиль Nelo
Nelo 4.3 — компактный бюджетный электрокар

Компактный электромобиль Nelo 4.3 достигает всего 2,3 м в длину и весит 350 кг. Запас хода авто составляет 50 км.

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Немецкий производитель компактных электрокаров Econelo представил новую модель Nelo 4.3. Она поступила в продажу по цене от 6500 евро. О ней рассказали на сайте компании.

Электромобиль Nelo 4.3 бросает вызов Citroen Ami. Это субкомпактное двухместное авто для города. Его длина составляет всего 2,3 м, ширина — 1,1 м, а высота — 1,5 м. Масса составляет всего 350 кг. Электрокар имеет короткий капот, тоненькие диодные фары и наклоненное на большой угол лобовое стекло.

Nelo 4.3, электромобиль Nelo Fullscreen
Nelo 4.3 достигает всего 2,3 м

В салоне пассажир сидит за водителем — как в мотоцикле. Новый Nelo 4.3 получил цифровой щиток приборов, камеру заднего вида и Bluetooth.

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Электромотор мощностью 2,7 л. с. (2 кВт) позволяет Nelo 4.3 разгоняться до 45 км/ч. В ряде стран ЕС таким медленным авто можно управлять без прав и с 16 лет. Примечательно, что бюджетный электрокар получил дисковые тормоза на всех колесах.

салон Nelo 4.3, Nelo 4.3, электромобиль Nelo Fullscreen
Электрокар получил цифровой шиток приборов
салон Nelo 4.3, электромобиль Nelo Fullscreen
Пассажир сидит за водителем

Аккумуляторная батарея на 58 А∙ч обеспечивает запас хода до 50 км. Зарядить ее от домашней электросети можно за 6-8 часов.

Кстати, в последнее время в Украину начали завозить американские электрокары с караоке и запасом хода 700 км.

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