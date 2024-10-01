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Авто

Цена 33 000 евро и запас хода 560 км: Skoda показала электрического преемника Karoq (фото)

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Фото: Skoda | Skoda Elroq приходит на смену модели Karoq

Электромобиль Skoda Elroq — компактный 4,5-метровый кроссовер с граненым дизайном и большим багажником. Со старта на выбор предложат версии мощностью от 170 до 286 сил.

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В центре Праги презентовали новый Skoda Elroq. Электрический кроссовер приходит на смену модели Karoq и уже завтра, 2 октября, поступит в продажу по цене от 33 000 евро. О нем рассказали на официальном сайте Skoda.

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Skoda Elroq — первая модель в новом фирменном стиле
Фото: Skoda

Дизайн Skoda Elroq 2025

Электромобиль Skoda Elroq — первая модель в новом фирменном стиле Modern Solid. Кроссовер сохраняет граненый дизайн, однако у него по-новому оформлена передняя часть — "двухэтажные" диодные фары разделены черной вставкой. Сзади же установлены традиционные для Skoda фонари.

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Запас хода электрокара достигает 560 км
Фото: Skoda

Кроссовер Skoda построен на электрической платформе МЕВ, которую также используют старший брат Enyaq и Volkswagen ID.4. Авто имеет низкий аэродинамический коэффициент — 0,26. По размерам оно несколько больше Skoda Karoq.

Габариты Skoda Elroq 2025:

  • длина — 4488 мм;
  • ширина — 1884 мм;
  • высота — 1625 мм;
  • колесная база — 2765 мм;
  • масса — 1949 кг.
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Салон Skoda Elroq 2025

В отделке салона Skoda Elroq использованы материалы, полученные путем вторичной переработки. Электрокроссовер получил узкий цифровой щиток приборов и большой 13-дюймовый тачскрин мультимедиа, также есть проекция на лобовое стекло.

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На передней панели установлено два дисплея
Фото: Skoda

Объем багажника Skoda Elroq составляет 470-1580 л, также в салоне есть немало отделений для мелких вещей общим объемом 48 л. В частности, есть бокс для задних пассажиров, три отсека в багажнике, специальный отсек для знака аварийной остановки и отделение с зонтом в передней двери.

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В отделке использованы материалы, полученные путем вторичной переработки
Фото: Skoda

Новый Skoda Elroq, характеристики

Со старта электрокроссовер Skoda Elroq 2025 со старта предложат в трех заднеприводных версиях.

  • Elroq 50 — один мотор, 170 л. с., батарея на 55 кВт∙ч, запас хода 370 км, 9 с до сотни максимальная скорость 160 км/ч;
  • Elroq 60 — один мотор, 204 л. с., батарея на 63 кВт∙ч, запас хода 400 км, 8,5 с до сотни, максимальная скорость 160 км/ч;
  • Elroq 85 — один мотор, 286 л. с., батарея на 82 кВт∙ч, запас хода 560 км, 6,6 с до сотни, максимальная скорость 180 км/ч.
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Объем багажника Skoda Elroq составляет 470-1580 л.
Фото: Skoda

Позже появится топовый полноприводный электромобиль Skoda Elroq 85x мощностью 299 л.с. Быстрая (мощностью 175 кВт) зарядка батареи электрокара на 80% занимает 25-28 минут.

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