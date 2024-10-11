Tesla презентовала беспилотные электрические такси и маршрутку (фото, видео)
Электрические такси Tesla Cybercab и микроавтобус Robovan не имеют руля и педалей, ведь оснащены инновационным автопилотом. Электрокары отличаются авангардным дизайном и получили функцию беспроводной зарядки.
В Калифорнии представили новую Tesla Cybercab. Электрическое беспилотное такси планируют выпускать с 2026 года. Вместе с ним показали автономный шаттл Robovan. Видео с презентации опубликовали на Youtube-канале Tesla.
Электромобиль Tesla Cybercab — обтекаемое двухместное купе с оригинальным дизайном. Спереди и сзади оно напоминает пикап Tesla Cybertruck, а в профиль похоже на кроссовер Model Y. Двери авто поднимаются вверх, а кузов изготовлен из полированной стали, как у Cybertruck.
В салоне Tesla Cybercab отсутствуют руль и педали, а управление автопилотом осуществляется через центральный тачскрин. Купе имеет большой багажник. Электрокар также получил функцию беспроводной зарядки.
Илон Маск на презентации решил не раскрывать характеристики Tesla Cybercab, а лишь назвал стоимость авто — 30 000 долларов. Кроме того, он отметил, что аналогичный автопилот в 2025 году получат электромобили Tesla Model 3 и Model Y.Важно
На данный момент уже выпущено 50 прототипов Tesla Cybercab, которые проходят испытания. Гости презентации смогли протестировать их.
О беспилотном электробусе Tesla Robovan информации еще меньше. Он отличается футуристическим дизайном, а в его салоне могут разместиться до 20 человек. Для них установили большие телевизоры. Пока не известно, когда именно маршрутка Tesla поступит в продажу.
Ранее Фокус рассказывал о новой версии Tesla Model 3 с запасом хода 700 км.
Также мы писали о самых дешевых электромобилях Renault за 9000 евро.