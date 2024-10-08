Производитель iPhone представил мощный электрический минивэн с запасом хода 660 км (фото)
Электрический минивэн Foxtron Model D предложат в версиях на 6 и 7 мест. Минивэн получил 650-сильную установку и способен проехать 660 км без подзарядки.
На Тайване дебютировал новый Foxtron Model D. Электрический минивэн поступит в производство с 2026 года. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.
Как известно, бренд Foxtron создан тайваньской корпорацией Foxconn. Именно на ее мощностях происходит сборка Apple iPhone и iPad. Линейка Foxtron уже насчитывает несколько моделей.
Электромобиль Foxtron Model D — минивэн с тремя рядами кресел. Его рубленый дизайн с высокой оконной линией и тоненькими фарами разработали в знаменитом итальянском ателье Pininfarina. Сзади установлены диодные панели. Электрокар имеет низкий (0,23) аэродинамический коэффициент.
Размеры Foxtron Model D:
- длина — 5195 мм;
- ширина — 1995 мм;
- высота — 1785 мм;
- колесная база — 3200 мм.
Салон Foxtron Model D отделан кожей, которую разбавляют позолоченные вставки. Руль приплюснут, а на передней панели установлены цифровой щиток приборов и широкий тачскрин. Также есть зарядные панели для iPhone и отсеки для iPad
Доступны версии модели на 6 и 7 мест, причем в обоих случаях кресла первого и второго ряда имеют электроприводы. Для задних пассажиров установили съемные планшеты.
Новый Foxtron Model D получил двухмоторную 800-вольтную установку на 650 сил и батарею емкостью 120 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 660 км.
Кстати, недавно специалисты Foxconn помогли создать первый электромобиль Sharp, который тоже является семейным минивэном.
Также Фокус писал, что недавно в Украину привезли премиальный семейный кроссовер от Huawei стоимостью от $93 000.