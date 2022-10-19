Производитель iPhone представил электрические кроссовер и пикап (видео)

Модельный ряд нового бренда Foxtron пополнили электрические кроссовер Model B и пикап Model V. Оба автомобиля имеют запас хода свыше 400 км.

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На Тайване презентовали два новых электрокара Foxtron. Автомобильное подразделение Foxconn начнет выпуск продукции уже во второй половине 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт тайваньского IT-гиганта.

[ + – ] Электрокроссовер Foxtron Model B

Новый Foxtron Model B – компактный городской кроссовер С-класса длиной 4300 мм, шириной 1865 мм и высотой 1530 мм при колесной базе 2800 мм. Его дизайн разработало известное итальянское ателье Pininfarina: у авто короткие свесы кузова и толстые задние стойки крыши, а фары и фонари растянуты на всю ширину кузова.

[ + – ] Вместо зеркал заднего вида в Foxtronn Model B установлены камеры

В салоне обращают на себя внимание миниатюрная цифровая панель приборов и огромный 15,6-дюймовый тачкрин. Еще два экрана отвели для камер, заменяющих зеркала заднего вида. Электромобиль Foxconn оснащен 230-сильным мотором и обладает запасом хода в 450 км.

[ + – ] Пикап Foxtron Model V

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Полноприводной электрический пикап Foxtron Model V имеет колесную базу в 3220 мм и по размерам сопоставим с Ford Ranger и Toyota Hilux. Грузоподъемность авто – 1 тонна, также можно буксировать прицеп весом в 3 тонны. Запас хода составляет 420 км, а подзарядить батарею на 80 % в быстром режиме можно за 30 минут.

Foxconn, на чьих мощностях осуществляется сборка iPhone, планирует открыть автозаводы не только на Тайване, но и в США. Первым в производство поступит представленный ранее кроссовер Foxtronn Model C.

Ранее Фокус сообщал, что свой первый электромобиль представил Rolls-Royce. Роскошное купе Spectre будет стоить около $400 тысяч.