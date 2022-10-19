Виробник iPhone представив електричні кросовер і пікап (відео)

Модельна лінійка нового бренду Foxtron поповнили електричні кросовер Model B та пікап Model V. Обидва автомобілі мають запас ходу понад 400 км.

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На Тайвані презентували два нові електрокари Foxtron. Автомобільний підрозділ Foxconn розпочне випуск продукції вже в другій половині 2023 року. Про це повідомляє офіційний сайт тайванського IT-гіганта.

[ + – ] Електрокросовер Foxtron Model B

Новий Foxtron Model B — компактний міський кросовер С-класу довжиною 4300 мм, шириною 1865 мм і висотою 1530 мм з колісною базою 2800 мм. Його дизайн розробило відоме італійське ательє Pininfarina: в авто короткі звиси кузова й товсті задні стійки даху, а фари та ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

[ + – ] Замість дзеркал заднього виду у Foxtronn Model B встановлені камери

У салоні привертають увагу мініатюрна цифрова панель приладів і величезний 15,6-дюймовий тачскрин. Ще два екрани відвели для камер, що заміняють дзеркала заднього виду. Електромобіль Foxconn оснащений 230-сильним мотором і має запас ходу в 450 км.

[ + – ] Пікап Foxtron Model V

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Повнопривідний електричний пікап Foxtron Model V має колісну базу в 3220 мм, і за розмірами його можна порівняти з Ford Ranger і Toyota Hilux. Вантажопідйомність авто — 1 тонна, також можна буксирувати причіп вагою 3 тонни. Запас ходу складає 420 км, а підзарядити батарею на 80% у швидкому режимі можна за 30 хвилин.

Foxconn, на чиїх потужностях здійснюється складання iPhone, планує відкрити автозаводи не лише на Тайвані, а й у США. Першим у виробництво надійде представлений раніше кросовер Foxtronn Model C.

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