Виробник iPhone презентував потужний електричний мінівен із запасом ходу 660 км (фото)

Електричний мінівен Foxtron Model D запропонують у версіях на 6 і 7 місць. Мінівен отримав 650-сильну установку і здатен проїхати 660 км без підзарядки.

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На Тайвані дебютував новий Foxtron Model D. Електричний мінівен надійде у виробництво з 2026 року. Про це повідомляється на сайті автовиробника.

Як відомо, бренд Foxtron створений тайванською корпорацією Foxconn. Саме на її потужностях відбувається збирання Apple iPhone та iPad. Лінійка Foxtron вже нараховує кілька моделей.

Ззаду встановили діодні панелі Фото: Foxconn

Електромобіль Foxtron Model D – мінівен із трьома рядами крісел. Його рубаний дизайн із високою віконною лінією та тоненькими фарами розробили в знаменитому італійському ательє Pininfarina. Ззаду встановлені діодні панелі. Електрокар має низький (0,23) аеродинамічний коефіцієнт.

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Розміри Foxtron Model D:

довжина – 5195 мм;

ширина – 1995 мм;

висота – 1785 мм;

колісна база – 3200 мм.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Foxconn

Салон Foxtron Model D оздоблено шкірою, яку розбавляють позолочені вставик. Кермо приплюснуте, а на передній панелі встановлені цифровий щиток приладів і широкий тачскрін. Також є зарядні панелі для iPhone та відсіки для iPad

Доступні версії моделі на 6 і 7 місць, причому в обох випадках крісла першого та другого ряду мають електроприводи. Для задніх пасажирів встановили знімні планшети.

Крісла першого і другого рядів отримали електроприводи Фото: Foxconn

Новий Foxtron Model D отримав двомоторну 800-вольтну установку на 650 сил та батарею ємністю 120 кВт∙год. Заявлений запас ходу складає 660 км.

До речі, недавно спеціалісти Foxconn допомогли створити перший електромобіль Sharp, який теж є сімейним мінівеном.

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