Ціна $93 000 і 9 дисплеїв: в Україні з'явився електрифікований кросовер від Huawei (фото)

Huawei Aito M9 — великий 5,2-метровий кросовер із трьома рядами сидінь. Модель пропонують у електричній та гібридній версіях.

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В Україну привезли новий Aito M9. Великий електрифікований кросовер від Huawei помітили в Києві. Про це повідомляє сайт Autogeek.

Бренд Aito спільно створений Huawei та китайським автовиробником Seres. Він випускає електрокари та гібриди, а кросовер Aito M9 наразі є його флагманською моделлю. В Україні вона коштує від 93 000 доларів.

Модель доступна в гібридній та електричній версіях Фото: Autogeek

Huawei Aito M9 – великий 5,2-метровий кросовер із обтічним дизайном. У нього плавні обводи кузова та великі крапле видні фари і ліхтарі.

Салон Huawei Aito M9 розрахований на 6-7 осіб – там встановлено три ряди крісел. Усередині може бути до 9 дисплеїв. Звісно ж, мультимедійна система Harmony OS розроблена спеціалістами Huawei.

Запас ходу авто сягає 1400 км Фото: Autogeek

Конкретно цей кросовер Huawei Aito M9 є плагін-гібридом. Він отримав два мотори загальною потужністю 496 к. с. та 1,5-літровий бензиновий генератор. Розгін до 100 км/год займає 4,9 с.

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На вибір пропонують батареї на 42 і 52 кВт∙год: запас ходу в електричному режимі становить 225 і 275 км, відповідно. Загалом на бензині та електротязі кросовер здатен проїхати 1400 км.

У салоні може бути встановлено до дев'яти дисплеїв Фото: Huawei

Також існує 530-сильний електромобіль Huawei Aito M9 із батареєю на 97 кВт∙год. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,3 с і проїхати до 630 км без підзарядки.

До речі, нещодавно в Києві бачили нового конкурента Tesla Model S від Huawei. Він здатен розігнатися до сотні за 3,9 с і проїхати 700 км без підзарядки.

Також Фокус розповідав, що в Україну привезли незвичний американський електрокросовер із караоке і запасом ходу 700 км.