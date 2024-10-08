Цена $93 000 и 9 дисплеев: в Украине появился электрифицированный кроссовер от Huawei (фото)

Huawei Aito M9 — большой 5,2-метровый кроссовер с тремя рядами сидений. Модель предлагается в электрической и гибридной версиях.

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В Украину привезли новый Aito M9. Большой электрифицированный кроссовер от Huawei заметили в Киеве. Об этом сообщает сайт Autogeek.

Бренд Aito совместно создан Huawei и китайским автопроизводителем Seres. Он выпускает электрокары и гибриды, а кроссовер Aito M9 сейчас является его флагманской моделью. В Украине она стоит от 93 000 долларов.

Модель доступна в гибридной и электрической версиях Фото: Autogeek

Huawei Aito M9 — большой 5,2-метровый кроссовер с обтекаемым дизайном. У него плавные обводы кузова и большие каплевидные фары и фонари.

Салон Huawei Aito M9 рассчитан на 6-7 человек — там установлено три ряда кресел. Внутри может быть до 9 дисплеев. Конечно же, мультимедийная система Harmony OS разработана специалистами Huawei.

Запас хода авто достигает 1400 км Фото: Autogeek

Конкретно этот кроссовер Huawei Aito M9 является плагин-гибридом. Он получил два мотора общей мощностью 496 л. с. и 1,5-литровый бензиновый генератор. Разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с.

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На выбор предлагаются батареи на 42 и 52 кВт∙ч: запас хода в электрическом режиме составляет 225 и 275 км, соответственно. Всего на бензине и электротяге кроссовер способен проехать 1400 км.

В салоне может быть установлено до девяти дисплеев Фото: Huawei

Также существует 530-сильный электромобиль Huawei Aito M9 с батареей на 97 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,3 с и проехать до 630 км без подзарядки.

Кстати, недавно в Киеве видели нового конкурента Tesla Model S от Huawei. Он способен разогнаться до сотни за 3,9 с и проехать 700 км без подзарядки.

Также Фокус рассказывал, что в Украину привезли необычный американский электрокроссовер с караоке и запасом хода 700 км.