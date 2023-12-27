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Авто

530 сил и 9 дисплеев в салоне: Huawei выпустили флагманский кроссовер (фото)

Huawei Aito M9, новый Huawei Aito M9, Aito M9, электромобиль Huawei, кроссовер Huawei
Фото: Huawei | Aito M9 — новая разработка Huawei

Новый Aito M9 — 5,2-метровый семейный кроссовер от Huawei. Модель предложат в гибридной и электрической версиях мощностью до 530 сил.

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В Китае вышел на рынок новый Aito M9. Большой премиальный кроссовер будет стоить от 469 800 до 569 800 ($65 750 – 79 750). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Aito M9 — совместная разработка корпорации Huawei и автопроизводителя Seres. Это полноразмерный кроссовер со сдержанным дизайном. У него плавные формы кузова, выраженный "нос" и крупные каплевидные фары и фонари.

Huawei Aito M9, новый Huawei Aito M9, Aito M9, электромобиль Huawei, кроссовер Huawei Fullscreen
Длина авто превышает 5,2 метра
Фото: Huawei

Размеры Huawei Aito M9:

  • длина – 5230 мм;
  • ширина – 1999 мм;
  • высота – 1800 мм;
  • колесная база – 3110 мм.
Huawei Aito M9, новый Huawei Aito M9, Aito M9, электромобиль Huawei, кроссовер Huawei Fullscreen
Модель предложена в гибридной и электрической версиях
Фото: Huawei

В салоне на передней панели могут установить до трех дисплеев (один из них предназначен для пассажира). Также доступны проекция на лобовое стекло и мониторы для задних пассажиров (количество экранов в салоне может достигать девяти). Мультимедийная система создана на базе операционной системы Huawei Harmony.

салон Huawei Aito M9, новый Huawei Aito M9, Aito M9, электромобиль Huawei, кроссовер Huawei Fullscreen
Салон отделан кожей и деревом
Фото: Huawei

В отделке использованы кожа и дерево. Кроссовер Huawei Aito M9 дебютировал в версиях на 6 и 7 мест, но ожидаются и модификации на 4 и 5 мест. Объем багажника составляет 716 л, также внутри предусмотрен 41 отсек для мелкой поклажи.

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На рынок выходит новый электромобиль от Huawei с запасом хода 700 км (фото)
На рынок выходит новый электромобиль от Huawei с запасом хода 700 км (фото)

Новый Huawei Aito M9 предложат в двух модификациях. Электромобиль получил два мотора общей мощностью 530 сил и сможет разогнаться до 100 км/ч за 4,3 с. Батарея емкостью 97 кВт∙ч позволит проехать 630 км без подзарядки.

Aito M9, новый Huawei Aito M9, Aito M9, электромобиль Huawei, кроссовер Huawei Fullscreen
Для задних пассажиров предусмотрены мониторы
Фото: Huawei

В гибриде Aito M9 мощность электромоторов меньше – 496 л. с. Бензиновый 1,5-литровый двигатель играет роль генератора. Разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с. Можно выбрать батарею на 42 или 52 кВт∙ч: запас хода на электротяге составляет 225 и 275 км, соответственно. Еще 1137 км кроссовер сможет проехать на бензине.

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