На рынок выходит новый электромобиль от Huawei с запасом хода 700 км (фото)

Электромобиль Avatr 12 богато оснащен и предложен в версиях на 313 и 578 сил. Топовый вариант разгоняется до 100 км/ч за 3,9 с.

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Новый Avatr 12 поступил в производство и выходит на рынок. Китайский электромобиль будет стоить от 300 800 до 400 800 юаней ($41 250 – 55 000) и вскоре появится в Европе. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Avatr 12 — вторая модель от нового электрического бренда, созданного совместно корпорациями Changan и Huawei. К слову, первенец Avatr 11 уже ездит в Украине.

У электрокара нет заднего стекла Фото: Huawei

Электромобиль Huawei Avatr 12 – большой пятиметровый седан-купе с обтекаемым дизайном. У него тоненькие фары и камеры вместо зеркал заднего вида (по этой причине отсутствует заднее стекло).

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Салон Avatr 12 отделан кожей Nappa, а руль выполнен приплюснутым. На всю ширину передней панели установлен тоненький дисплей. В добавок, предусмотрен большой тачскрин мультимедийной системы Huawei HarmonyOS.

Оснащение включает электропривод, вентиляцию и массаж сидений, акустику с 27 динамиками, а также систему полуавтономного вождения.

На всю переднюю панель растянут узкий экран Фото: Huawei

Новый Avatr 12 предложен в заднеприводной 313-сильной и полноприводной 578-сильной версиях. В первом случае разгон до 100 км/ч занимает 6,7 с, во втором – 3,9 с.

Электромобиль Huawei получил батарею CATL емкостью 94,5 кВт∙ч. Запас хода составляет 700 км в заднеприводной версии и 650 км – в полноприводной.

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