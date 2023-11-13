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На ринок виходить новий електромобіль від Huawei із запасом ходу 700 км (фото)

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Фото: Huawei | Avatr 12 — друга модель від автомобільного підрозділу Huawei

Електромобіль Avatr 12 багато оснащений і запропонований у версіях на 313 і 578 сил. Топовий варіант розганяється до 100 км/год за 3,9 с.

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Новий Avatr 12 надійшов у виробництво і виходить на ринок. Китайський електромобіль коштуватиме від 300 800 до 400 800 юанів ($41 250 — 55 000) і незабаром з'явиться в Європі. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Avatr 12 — друга модель від нового електричного бренду, створеного спільно корпораціями Changan і Huawei. До слова, первісток Avatr 11 вже їздить в Україні.

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У електрокара немає заднього скла
Фото: Huawei

Електромобіль Huawei Avatr 12 — великий п'ятиметровий седан-купе з обтічним дизайном. У нього тоненькі фари і камери замість дзеркал заднього виду (з цієї причини відсутнє заднє скло).

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Салон Avatr 12 оздоблений шкірою Nappa, а кермо виконане приплюснутим. На всю ширину передньої панелі встановлено тоненький дисплей. На додачу, передбачено великий тачскрін мультимедійної системи Huawei HarmonyOS.

Оснащення охоплює електропривод, вентиляцію і масаж сидінь, акустику з 27 динаміками, а також систему напівавтономного водіння.

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На всю передню панель розтягнутий вузький екран
Фото: Huawei

Новий Avatr 12 запропоновано в задньопривідній 313-сильній і повнопривідній 578-сильній версіях. У першому випадку розгін до 100 км/год займає 6,7 с, у другому — 3,9 с.

Електромобіль Huawei отримав батарею CATL ємністю 94,5 кВт∙год. Запас ходу становить 700 км у задньопривідній версії і 650 км — у повнопривідній.

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