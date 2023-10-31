Huawei та Chery представили стильного конкурента Tesla Model S (фото)
Luxeed S7 отримає просунуті системи допомоги водієві, а також комфортний інтер'єр. Електромобіль буде доступний у кількох версіях потужністю від 292 до 496 сил.
У Китаї представили електричний седан Luxeed S7, розроблений спільними зусиллями Chery і Huawei. Новинка вирізняється стильним дизайном і передовими технологіями. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.
Спереду Luxeed S7 розташовані вузькі фари, з'єднані світлодіодною смугою. На бампері є кілька повітрозабірників, а на даху розмістили датчик Lidar.
Задні ліхтарі об'єднані в один блок. Дах пофарбовано в контрастний чорний колір.
Габарити Luxeed S7:
- довжина — 4971 мм;
- ширина — 1963 мм;
- висота — 1474 мм;
- колісна база — 2950 мм.
Luxeed S7 заснований на платформі E0X. Вона підтримує як електричні, так і гібридні силові установки.
В інтер'єрі встановлять два великі дисплеї, а інформаційно-розважальна система працюватиме на базі операційної системи HarmonyOS 4. Також всередині присутнє оздоблення зі шкіри та дерева. У список оснащення входять клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль і різні системи допомоги водієві.
Luxeed S7 оснастять одним або двома електромоторами на вибір потужністю від 292 до 496 к.с. Топова версія зможе розганятися від 0 до 100 км/год приблизно за 4 секунди.
Електромобіль підтримуватиме швидку зарядку, яка дасть змогу збільшити запас ходу на 150 км лише за п'ять хвилин. Місткість акумуляторної батареї поки що невідома.Важливо
Luxeed S7 надійде в продаж у Китаї вже 9 листопада. Вартість новинки стане відома пізніше.
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