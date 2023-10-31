Huawei и Chery представили стильного конкурента Tesla Model S (фото)

Luxeed S7 получит продвинутые системы помощи водителю, а также комфортный интерьер. Электромобиль будет доступен в нескольких версиях мощностью от 292 до 496 сил.

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В Китае представили электрический седан Luxeed S7, разработанный совместными усилиями Chery и Huawei. Новинка отличается стильным дизайном и передовыми технологиями. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Спереди Luxeed S7 расположены узкие фары, соединенные светодиодной полосой. На бампере есть несколько воздухозаборников, а на крыше разместили датчик Lidar.

Задние фонари объединены в один блок. Крыша окрашена в контрастный черный цвет.

Задние фонари объединены в один блок Фото: Luxeed

Габариты Luxeed S7:

длина — 4971 мм;

ширина — 1963 мм;

высота — 1474 мм;

колесная база — 2950 мм.

Luxeed S7 основан на платформе E0X. Она поддерживает как электрические и гибридные силовые установки.

В интерьере установят два больших дисплея, а информационно-развлекательная система будет работать на базе операционной системы HarmonyOS 4. Также внутри присутствует отделка из кожи и дерева. В список оснащения входят климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и различные системы помощи водителю.

Luxeed S7 получит роскошный интерьер Фото: Sina Weibo

Luxeed S7 оснастят одним или двумя электромоторами на выбор мощностью от 292 до 496 л.с. Топовая версия сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 4 секунды.

Электромобиль будет поддерживать быструю зарядку, которая позволит увеличить запас хода на 150 км всего за пять минут. Емкость аккумуляторной батареи пока неизвестна.

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Luxeed S7 поступит в продажу в Китае уже 9 ноября. Стоимость новинки станет известна позже.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае презентовали новый гибридный кроссовер JAC QX.