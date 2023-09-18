Представлен новый кроссовер от JAC и Huawei с запасом хода 1300 км (фото)
Гибрид JAC QX расходует всего 1,33 л на 100 км в комбинированном цикле. Электронику и мультимедийную систему для кроссовера разработали в Huawei.
В Китае презентовали новый JAC QX. Компактный гибридный кроссовер поступает в продажу на родине по цене от 129 900 до 149 900 юаней ($17 800 – 20 600). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Кроссовер создан на базе JAC Sehol QX и является первым подзаряжаемым гибридом в истории китайского бренда. Это среднеразмерная модель с широкой решеткой радиатора, "двухэтажной" оптикой и рельефными боковинами.
Размеры JAC QX 2023:
- длина – 4605 мм;
- ширина – 1890 мм;
- высота – 1700 мм;
- колесная база – 2720 мм.
В салоне на передней панели установлены два дисплея. Мультимедийную систему с голосовым управлением и системы активной безопасности для JAC QX разработали в Huawei. Кроссовер получил спортивные сиденья.
Гибридный кроссовер JAC QX оснащен 1,5-литровой 110-сильной бензиновой четверкой и электромотором на 204 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 7,3 с.
Аккумуляторная батарея на 21,7 кВт∙ч позволяет проехать 120 км в электрическом режиме. Расход топлива в комбинированном цикле составляет 1,33 л/100 км. Суммарный запас хода на бензине и электротяге составляет 1300 км. Зарядка батареи занимает 3,5 часа.
Ранее Фокус сообщал, что Huawei выпустили конкурента Tesla с запасом хода 700 км.
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