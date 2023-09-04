Huawei презентовали недорогой кроссовер с запасом хода 1000 км (фото)

AITO M7 поступит в продажу в Китае по цене от 35 500 долларов. Кроссовер может проехать около 1000 км с заряженной батареей и полным баком топлива.

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В Китае представили гибридный кроссовер AITO M7. Новинка получила стильный дизайн и богатое оснащение. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Бренд AITO был создан Huawei совместно с автопроизводителем Seres. Они занимаются производством гибридных и электрических моделей.

Спереди AITO M7 расположены узкие фары. Между ними находится светодиодная полоса.

AITO M7 получил стандартный для кроссоверов силуэт Фото: autohome.com.cn

Новинка получила традиционный для кроссоверов силуэт. Задние фонари объединены в один блок.

Сзади установлены узкие фонари Фото: autohome.com.cn

Габариты AITO M7:

длина — 5020 мм;

ширина — 1945 мм;

высота — 1760 мм;

колесная база — 2820 мм.

Интерьер рассчитан на пять посадочных мест. Внутри установлены 10,25-дюймовая панель приборов и 15,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Также внутри можно найти две панели беспроводной зарядки для электронных гаджетов.

В интерьере разместили два больших дисплея Фото: autohome.com.cn

Базовая версия AITO M7 оснащена гибридной силовой установкой с 1,5-литровым турбированным двигателем и электромотором мощностью 272 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Полноприводная модификация имеет два электромотора, а суммарная отдача составляет 450 л.с. и 660 Нм крутящего момента.

Запас хода на электротяге составляет 200 или 230 км в зависимости от версии. С полным баком топлива и заряженным аккумулятором кроссовер способен проехать около 1000 км.

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AITO M7 поступит в продажу в Китае с 12 сентября. Стоимость кроссовера составит от 258 000 до 318 000 юаней (от 35 500 до 43 800 долларов).

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