Високотехнологічний флагман: на ринок виходить новий великий кросовер від Huawei (фото)

Новий Huawei Aito M9 — 5,2-метровий повнорозмірний кросовер з обтічним дизайном. Модель запропонують виключно в гібридних і електричних версіях.

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У Китаї надійшов у виробництво новий Aito M9. Великий кросовер став новим флагманом у лінійці китайського бренду. Подробиці моделі розкрили на сайті CarNewsChina.

Електромобіль Huawei Aito M9 Фото: autohome.com.cn

Марка Aito — дітище корпорації Huawei і китайського автовиробника Seres. Кросовер М9 стане найдорожчою моделлю бренду — його ціна становитиме від 500 000 до 600 000 юанів ($68 400 — 82 100). Продажі стартують у грудні.

Новий Huawei Aito M9 — повнорозмірний кросовер із трьома рядами сидінь. У нього обтічний дизайн з краплеподібними фарами, вираженим "носом" і висувними дверними ручками. Електрична версія відрізняється від гібридної відсутністю решітки радіатора.

Гібрид Huawei Aito M9 Фото: sohu.com

Розміри Huawei Aito M9:

довжина — 5230 мм;

ширина — 1999 мм;

висота — 1800 мм;

колісна база — 3110 мм.

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Салон Aito M9 ще не показали, але розкрили характеристики авто. Відомо лише, що всередині встановлять мультимедійну систему Huawei Harmony OS з безліччю дисплеїв. Запропонують версії на 4, 5, 6 і 7 місць.

Кросовер запропонують у версіях на 4-7 місць Фото: autohome.com.cn

Гібрид, що заряджається, оснащений двома електромоторами загальною потужністю 496 к. с. і 1,5-літровим бензиновим мотор-генератором. Батарея на 40 кВт∙год дає змогу проїхати 167 км на електротязі. Електромобіль Huawei Aito M9 також двомоторний, але потужніший — 530 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що гібридний сімейний кросовер представили і Chery.

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