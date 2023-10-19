Високотехнологічний флагман: на ринок виходить новий великий кросовер від Huawei (фото)
Новий Huawei Aito M9 — 5,2-метровий повнорозмірний кросовер з обтічним дизайном. Модель запропонують виключно в гібридних і електричних версіях.
У Китаї надійшов у виробництво новий Aito M9. Великий кросовер став новим флагманом у лінійці китайського бренду. Подробиці моделі розкрили на сайті CarNewsChina.
Марка Aito — дітище корпорації Huawei і китайського автовиробника Seres. Кросовер М9 стане найдорожчою моделлю бренду — його ціна становитиме від 500 000 до 600 000 юанів ($68 400 — 82 100). Продажі стартують у грудні.
Новий Huawei Aito M9 — повнорозмірний кросовер із трьома рядами сидінь. У нього обтічний дизайн з краплеподібними фарами, вираженим "носом" і висувними дверними ручками. Електрична версія відрізняється від гібридної відсутністю решітки радіатора.
Розміри Huawei Aito M9:
- довжина — 5230 мм;
- ширина — 1999 мм;
- висота — 1800 мм;
- колісна база — 3110 мм.
Салон Aito M9 ще не показали, але розкрили характеристики авто. Відомо лише, що всередині встановлять мультимедійну систему Huawei Harmony OS з безліччю дисплеїв. Запропонують версії на 4, 5, 6 і 7 місць.
Гібрид, що заряджається, оснащений двома електромоторами загальною потужністю 496 к. с. і 1,5-літровим бензиновим мотор-генератором. Батарея на 40 кВт∙год дає змогу проїхати 167 км на електротязі. Електромобіль Huawei Aito M9 також двомоторний, але потужніший — 530 к. с.
Раніше Фокус повідомляв, що гібридний сімейний кросовер представили і Chery.
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