300 сил і витрата 5 л на 100 км: представлено кросовер від Geely і Volvo за $25 000 (фото)

Компактний кросовер Lynk & Co 06 оснащений потужною гібридною установкою. Велика батарея дає йому змогу проїхати понад 100 км на електротязі.

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У Китаї представлений новий Lynk&Co 06 EM-P. Невеликий кросовер від преміального підрозділу Geely пройшов ґрунтовну модернізацію і надходить у продаж за ціною від 180 000 юанів ($24 700). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Кросовер Lynk&Co 06 EM-P, як і інші моделі бренду, створений спільно фахівцями Geely і Volvo. В його основі лежить платформа ВМА, яку також використовують новий Geely Emgrand і Coolray.

Кросовер отримав 299-сильну гібридну установку Фото: Geely

Габарити Lynk & Co 06 2024:

довжина — 4350 мм;

ширина — 1820 мм;

висота — 1625 мм;

колісна база — 2640 мм.

Витрата палива становить лише 5 л на 100 км Фото: Geely

Дизайн кросовера виконаний у новому фірмовому стилі, що дебютував на старшій моделі Lynk&Co 08. У зовнішньому вигляді тепер переважають грані, але збережено фірмові високо посаджені фари. Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

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У салоні встановлено цифровий щиток приладів і величезний сенсорний дисплей. Також передбачено одразу дві бездротові зарядки для смартфонів.

У салоні встановлено величезний тачскрін Фото: Geely

Китайський кросовер Lynk & Co 06 EM-P є гібридом, що заряджається: 1,5-літрова четвірка і два електромотори сумарно розвивають 299 к. с. і 568 Нм. Максимальна швидкість обмежена на 178 км/год. Акумуляторна батарея на 19,1 кВт∙год дає змогу проїхати 102 км в електричному режимі, а середня витрата палива становить 5 л на 100 км.

Нещодавно Фокус розповідав про ще доступніший кросовер Geely на платформі Volvo. Він замінить модель Atlas і може з'явитися в Україні.

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