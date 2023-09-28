Ціна $19 200 і гібридний привід Volvo: Geely випустить великий сімейний седан (фото)

Седан Geely Preface L змінився зовні, став більшим і отримав повністю новий салон. Автомобіль оснащений гібридною установкою від Volvo.

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Опубліковано перші зображення нового Geely Preface L. Бюджетний седан D-класу пройшов ґрунтовну модернізацію і після презентації в жовтні надійде в продаж за ціною від 140 000 юанів ($19 200). Про це повідомляє сайт Autohome.

Седан запропонований виключно в гібридній версії Фото: autohome.com.cn

Дизайн Geely Preface L став виразнішим. Седан отримав широку "пащу" решітки радіатора та тоненькі світлодіодні фари, а ззаду звертають на себе ліхтарі на всю ширину кузова. Зміни дещо збільшили розміри авто.

Салон Geely Preface L повністю змінено Фото: autohome.com.cn

Габарити Geely Preface L 2023:

довжина — 4825 мм;

ширина — 1880 мм;

висота — 1469 мм;

колісна база — 2800 мм.

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Салон Geely Preface L зазнав набагато більших змін. Тут замінено кермо, передню панель, центральну консоль і віртуальний щиток приладів, а тачскрін мультимедіа став більшим. Оснащення включає електропривод сидінь і камери кругового огляду.

Ціна авто стартує з $19 200 Фото: autohome.com.cn

Седан Geely Preface L побудований на платформі CMA від Volvo XC40. У шведського кросовера запозичать і економічну гібридну установку, що складається з 1,5-літрового 163-сильного бензинового турбодвигуна і електромотора. Її сумарна віддача становитиме близько 250 к. с.

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