Готель на колесах: Geely представили сімейний електромобіль зі змінною батареєю (відео)

Farizon SuperVan є інноваційним автобудинком з передовими технологіями. Будинок на колесах має надійти у виробництво в Китаї вже до кінця 2023 року.

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Компанія Farizon Auto, яка належить Geely, представила модульний електромобіль SuperVan. Новинка оснащена змінним високовольтним акумулятором. Про це розповіли на сайті InsideEVs.

Farizon SuperVan є практичним будинком на колесах з безліччю інноваційних рішень. Одним із них є розширювач запасу ходу на метанолі.

Автобудинок може використовуватися як повербанк. Він здатний видавати до 10 кВт змінного струму напругою 220 В.

Замість механічного з'єднання між педаллю гальма та гальмівними супортами є дріт, що передає сигнали взаємодії. За таким самим принципом працюють кермування та педаль акселератора.

Farizon SuperVan розрахований на двох осіб Фото: Geely

Farizon SuperVan отримав багате оснащення. Уже в базовій версії доступні: адаптивний круїз-контроль, допоміжні системи водіння, моніторинг втоми та цифрова система з оглядом на 360 градусів.

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Інтер'єр можна налаштувати під себе. Також Farizon Auto пропонують кілька варіантів оформлення і конфігурації салону. Багато версій отримають вітальню з розкладними ліжками, ванну кімнату і кухню.

Всередині є розкладні ліжка Фото: Geely

Farizon SuperVan надійде в продаж у Китаї вже до кінця року. Вартість будинку на колесах не розкривається.

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