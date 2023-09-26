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Авто

У США представили практичний будинок на колесах з кухнею і душем на базі пікапа (фото)

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Фото: Storyteller Overland | Будинок на колесах Hilt може впоратися із суворим бездоріжжям

Будинок на колесах Hilt отримав ванну кімнату, спальню, вітальню і кухню. Вартість будинку на колесах починається з 398 786 доларів, а старт продажів заплановано на четвертий квартал цього року.

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Компанія Storyteller Overland представила незвичайний будинок на колесах Hilt на базі пікапа Ram 5500. Автобудинок отримав затишний інтер'єр і все необхідне для життя. Про це повідомили на сайті Motor1.

Hilt отримав брутальний екстер'єр в армійському стилі. Пікап оснастили позашляховими шинами та допрацювали підвіску. Також передбачена лебідка з вантажопідйомністю 9000 кг.

Зовні можна знайти додаткову світлотехніку та запасне колесо. Ззаду є два ящики з інструментами.

Будинок на колесах Hilt Fullscreen
Ззаду є запасне колесо
Фото: Storyteller Overland

Усередині будинку на колесах розмістили ванну кімнату з душем і унітазом. Поруч із нею розташована спальня/вітальня з ліжком розміру "queen-size". Передбачено і порти USB для зарядки електронних пристроїв.

Будинок на колесах Hilt Fullscreen
У ванній кімнаті є душ і унітаз
Фото: Storyteller Overland

Сидіння у вітальні можна скласти, щоб перетворити їх на друге ліжко. Вікна забезпечують огляд на 270 градусів, а для більшої приватності є штори та протимоскітні сітки.

Будинок на колесах Hilt Fullscreen
Сидіння у вітальні можна скласти
Фото: Storyteller Overland

На кухні встановлено конвекційну мікрохвильову піч, фритюрницю та індукційну плиту з подвійною конфоркою. Є й холодильник із морозильною камерою.

Автобудинок отримав тепло- і звукоізоляцію з пінопласту. Крім цього всередині встановлено обігрівач і кондиціонер.

Сонячні панелі на даху потужністю 1325 Вт живлять всю електроніку всередині будинку на колесах. Також є два інвертори по 3000 Вт.

Hilt оснащений 6,7-сильним турбодизелем потужністю 360 к.с. і 800 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 6-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

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Вартість будинку на колесах починається з 398 786 доларів. Модель надійде в продаж у четвертому кварталі цього року.

Раніше Фокус розповів, що німецьке тюнінг-ательє Van Sports перетворило Mercedes-Benz V 250d 4Matic на будинок на колесах.